Bremer Debakel - Fehlstart für 96 und Kiel - St. Pauli ist Derbysieger

Am 3. Spieltag kassierte Bremen eine heftige Niederlage gegen Paderborn, Hannover den nächsten Rückschlag. Und auch Schalke und Hamburg enttäuschten. Der Überblick.

Debakel vor der Pause: Bremen verliert deutlich gegen Paderborn

Nach dem Pokal-Aus in Osnabrück und dem Stürmer-Ausverkauf setzte es für Werder Bremen am Sonntagmittag den nächsten Rückschlag. Der Bundesliga-Absteiger präsentierte sich gegen den SC Paderborn vor allem in Abschnitt eins vogelwild und lag zur Pause 0:3 zurück. Für die Ostwestfalen trafen zweimal Platte und Michel, auf den Anschlusstreffer von Werders Schmidt antwortete Schallenberg umgehend mit dem 4:1 aus Paderborner Sicht. Bremen bleibt damit bei vier Punkten stehen, der SCP hat fünf.

Darmstadt jubelt nach Ingolstadts desolaten 45 Minuten

Der SV Darmstadt hat sich eindrucksvoll angemeldet in der neuen Saison. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt sowie dem Pokal-Aus bei 1860 München schlugen die Lilien fulminant zurück und führten gegen orientierungslose Ingolstädter nach 45 Minuten bereits mit 4:0 durch Treffer von Pfeifer, Schnellhardt und zweimal Tietz. Pfeifer war es auch, der auf den Anschlusstreffer der Gäste durch Kutschke antwortete und auf 5:1 stellte. In der Nachspielzeit machte Manu das halbe Dutzend voll.

Revanche missglückt: Heidenheim verspielt Sieg gegen Hansa

Im Pokal hatte Heidenheim noch das Nachsehen in Rostock, rund eine Woche später verpasste der 1. FCH die Revanche und verspielte gegen Aufsteiger Hansa eine Führung. Das 1:0 erzielte Kleindienst nach der Pause per Kopf, Rostocks Schlussmann Kolke sah dabei nicht gut aus. In der Schlussphase traf - wie im Pokal - Munsy für die Gäste zum 1:1-Endstand.

Dresdens Lauf geht weiter - Hannover kriselt

Hannover 96 ist noch nicht in der neuen Saison angekommen. In Dresden unterlagen die Niedersachsen nach dem 0:3 gegen Rostock dem nächsten Aufsteiger und bleiben bei einem Punkt nach drei Partien. Dynamo dagegen, für das Daferner und Mai trafen, bestätigte den Top-Start und holte die nächsten drei Punkte.

Wieder 0:3! Regensburg verschärft Kiels Krise

Nach zwei 0:3-Niederlagen zum Auftakt ging die Misere für Holstein Kiel auch gegen Jahn Regensburg weiter. Die eiskalten Gäste gewannen im hohen Norden deutlich mit 3:0 und kletterten durch den dritten Sieg im dritten Spiel an die Tabellenspitze. Die Tore für den Jahn erzielten Besuschkow und zweimal Gimber. Während Kiel torlos Letzter bleibt, empfängt Regensburg als Liga-Primus am kommenden Wochenende den FC Schalke.

Ein Standard als Dosenöffner: FCN schlägt Fortuna

Mit zwei Remis und einem Sieg im Pokal ist der 1. FC Nürnberg in die Saison gestartet, am Samstag durfte der Club auch den ersten Erfolg in der Liga bejubeln. Gegen Fortuna Düsseldorf erzielte Abwehrspieler Schindler in Abschnitt zwei per Kopf nach einem Geis-Freistoß das 1:0, in der Nachspielzeit besorgte Valentini vom Punkt den Endstand. Der FCN bleibt ungeschlagen, Düsseldorf rutscht nach der zweiten Niederlage in Folge ab.

KSC bleibt ungeschlagen, Sandhausen torlos

Der SV Sandhausen bleibt in der jungen Zweitliga-Saison noch torlos, holte gegen den gut gestarteten Karlsruher SC mit einem 0:0 aber immerhin den ersten Punkt. In einer chancenarmen Partie verpassten es die Badener, auch die Punkte acht und neun zu holen.

Makienok zieht dem HSV den Zahn

Am Freitagabend brannte der FC St. Pauli, seit nunmehr fünf Stadtderbys ungeschlagen, ein kleines Feuerwerk ab und gewann verdient mit 3:2 gegen den HSV: Mit Neuzugang Hartel (Arminia Bielefeld) in der Startelf verzeichneten die Kiezkicker alleine in der ersten Hälfte 11:2 Torschüsse. Kurz nachdem Burgstaller den Außenpfosten getroffen hatte, erzielte Becker auf Vorlage des Österreichers das 1:0 (27.). Aus dem Nichts glich Kittel allerdings kurz vor der Pause aus (43.). Nach dem Seitenwechsel setzte Makienok zum Doppelschlag an, um St. Pauli zurück auf die Siegerstraße zu führen (56., 58.). Mehr als der Anschlusstreffer von Glatzel war für die Rothosen nicht mehr drin (77.). Mit nun sieben Punkten sind die Kiezkicker vorerst neuer Zweitliga-Spitzenreiter.

Härtel schockt Schalke spät

Andernorts hat der FC Schalke 04 seinen dritten Pflichtspielsieg in Serie knapp verpasst: Beim 1:1 im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue enttäuschten die Königsblauen speziell nach der Pause. Erstmals für Ekstase in der Veltins-Arena hatte Drexler gesorgt, der die mustergültige Vorarbeit von Terodde zum Führungstor nutzte (32.). Nach dem Seitenwechsel verpasste es der Bundesliga-Absteiger, das 2:0 nachzulegen. Das nutzte das sich steigernde Aue eiskalt aus und nahm dank des späten Tores von Härtel zumindest einen Punkt mit (86.).