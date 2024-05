Bremens Heimsieg mit dem leicht bitteren Beigeschmack

Zur Freude über den 4:1-Heimsieg im finalen Saisonspiel gegen Bochum mischte sich auch ein wenig Enttäuschung. Schließlich hatten die Bremer denkbar knapp den internationalen Wettbewerb verpasst. Dennoch fiel das Saisonfazit positiv aus.

Für den achten Platz und der damit einhergehenden möglichen Qualifikation für den europäischen Wettbewerb hat es am Ende nicht ganz gereicht: Zwei Tore fehlten dem SV Werder am Ende eines verrückten 34. Spieltags, um noch den 1. FC Heidenheim in der Tabelle hinter sich zu lassen. Der guten Stimmung nach dem 4:1-Heimsieg gegen den VfL Bochum tat das allerdings keinen Abbruch. Bereits vor der Partie war die Atmosphäre im Weserstadion aufgeladen gewesen, die Ehrung der Double-Helden von 2004 sowie der Abschied von Geschäftsführer Frank Baumann hatten bereits im Vorfeld emotionale Höhepunkte gesetzt.

"Die Stimmung war heute perfekt", erklärte so auch ein euphorischer Ole Werner den vereinseigenen Medien nach der Partie. "Das war schon Gänsehaut vor dem Spiel und hat uns auch währenddessen wieder nach vorne getragen", so Werner. Tatsächlich zeigten sich die Bremer gegen Bochum von Beginn an dominant, nach nur sechs Minuten netzte Kapitän Marco Friedl zur Führung ein und beendete damit seine 107 Partien andauernde Torlos-Serie. Im Anschluss rannte Bremen weiter an, ließ aber vor wie nach dem Seitenwechsel große Möglichkeiten liegen, bevor in der Schlussphase Anthony Jung, Jens Stage und Romano Schmid noch einmal zuschlugen.

Jung: Enttäuschung als "gutes Zeichen"

Weil der 1. FC Heidenheim andernorts Köln ebenfalls mit 4:1 besiegte (Bremens Leihspieler Eren Dinkci schnürte einen Doppelpack), blieb der SV Werder in der Tabelle schlussendlich dennoch knapp hinter dem Aufsteiger zurück - und ärgerte sich über jene vergebenen Chancen. "Bei allem Respekt vor Bochum hätten wir heute vielleicht sogar acht Tore schießen können, weswegen es schon ein bisschen wehtut, dass wir den achten Platz nicht erreicht haben", bestätigte auch Romano Schmid den Eindruck, dass vielleicht noch etwas mehr für die Bremer möglich gewesen wäre.

Wir wären gerne noch einen Platz mehr geklettert. Ole Werner

Auch Trainer Ole Werner machte keinen Hehl daraus, dass man gerne "noch einen Platz mehr geklettert" wäre. Dafür hätte man nach Ansinnen des Coaches im Saisonverlauf allerdings "noch mehr Konstanz gebraucht". Dass sich in die Freude über den Sieg auch etwas Enttäuschung mische, sei ein "gutes Zeichen", betonte Torschütze Anthony Jung. "Wir wollten zeigen, dass wir eine gute Entwicklung genommen haben und jetzt gehen wir mit einem guten Gefühl in die Pause", so der Verteidiger.

Fritz sieht eine "Weiterentwicklung"

Das Saisonfazit fällt also geschlossen positiv aus - das bestätigte auch Stürmer Marvin Ducksch. Die Bremer hätten ihre Aufgabe erfüllt, erklärte der zweimalige Nationalspieler, "leider ist es auf den Nebenplätzen nicht so gekommen wie erhofft". Dennoch könne der Tabellenneunte auf eine "gute Saison" zurückblicken. Den gleichen Tenor wählte auch Clemens Fritz, der seiner Elf im Gespräch mit Sky eine klare "Weiterentwicklung" bescheinigte und ein "Riesen-Kompliment" an die Mannschaft richtete. "Ich bin wirklich stolz auf unsere Mannschaft und auf unser ganzes Team", so Fritz.