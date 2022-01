Bremens Füllkrug rechtzeitig aus Isolation entlassen

Werder Bremen kann zum Start in die Restrunde auf Niclas Füllkrug bauen: Der Angreifer durfte am Mittwoch die Isolation nach seiner Infektion mit dem Coronavirus verlassen.

Am Samstag (13.30 Uhr) startet Werder Bremen mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in die restlichen Spiele der 2. Liga. SVW-Coach Ole Werner kann dabei auch auf Füllkrug setzen. Der 28-Jährige durfte am Mittwoch nach seinem positiven Coronatest die Isolation beenden.

Füllkrug war kurz nach Neujahr als einer von vier Werder-Profis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deswegen hat Werder auch das ursprünglich anberaumte Trainingslager in Spanien abgesagt. Die ebenfalls am 2. Januar positiv getesteten Manuel Mbom, Milos Veljkovic und Marco Friedl haben bereits am Dienstag von der Bremer Gesundheitsbehörde grünes Licht für die Teilnahme am Training bekommen. Auch Mitchell Weiser beendete am Dienstag seine 14-tägige Isolation.

Nun ist auch Füllkrug wieder dabei, was für den SVW natürlich extrem wichtig ist, denn der Angreifer war zuletzt herausragend in Form (zehn Scorerpunkte in den letzten zehn Ligaspielen) und harmonierte prächtig mit Sturmkollege Marvin Ducksch.

Eigengewächs Nankishi positiv getestet

Dagegen wurde Abdenego Nankishi positiv auf das Coronavirus getestet. Das Eigengewächs schaffte in dieser Saison den Sprung zu den Profis und kam im bisherigen Saisonverlauf zu sechs Liga-Einsätzen. Allerdings muss der 19-jährige Mittelfeldspieler wegen Problemen an der Patellasehne derzeit ohnehin pausieren.