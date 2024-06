Bremen verpflichtet Zweitliga-Torschützenkönigin Mühlhaus

Der SV Werder Bremen hat die Verpflichtung von Larissa Mühlhaus bekanntgegeben. Die 21-jährige Angreiferin kommt vom unliebsamen Rivalen aus Hamburg an die Weser. Mit dem HSV verpasste sie in der abgelaufenen Saison zwar den direkten Durchmarsch in die Bundesliga, sicherte sich mit 20 Treffern in 26 Einsätzen aber die Torjägerkanone.