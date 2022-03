Bremen verliert Platz eins an die Bayern: Das bringt der 26. Spieltag

Der 26. Bundesliga-Spieltag beginnt verspätet, die Bayern lösen Werder als alleinigen Rekordhalter ab und Korkut braucht das Maximale.

Am 26. Spieltag der Bundesliga werden alle neun Spiele am Wochenende ausgetragen. Fünfmal samstags, viermal sonntags hat sich die DFL im Nachhinein etwas voreilig ausgedacht - und dabei ein bisschen Historisches produziert.

Vier Sonntagsduelle gab es in den 59 Jahren Bundesliga nämlich erst zweimal: Der 34. Spieltag 1969/70 fand komplett an einem Sonntag statt, und in der 23. Runde der Spielzeit 2015/16 durften ebenfalls acht Mannschaften sonntags spielen. Damals war dies der Stärke der Bundesliga geschuldet, denn im Sechzehntelfinale der Europa League standen gleich vier deutsche Klubs: Dortmund, Leverkusen, Augsburg und Schalke. Those were the days, FCA und S04.

Bayern ärgert Bremen - Baumann als erster "Mister 100" der TSG?

Und damit zu den konkreten Spielen von diesem Wochenende - und Werder Bremen. Die Norddeutschen durften sich bislang als der Bundesligist feiern, der die meisten Partien im Oberhaus ausgetragen hat, nämlich 1934. Die Bayern werden diesen Rekord am Samstagnachmittag bei der TSG Hoffenheim einstellen und in der Woche darauf alleine übernehmen. Die Marke von 800 Siegen, die Werder im Oberhaus bisher bejubelte, haben die Münchner indes längst geknackt, sie stehen aktuell bei 1163 gewonnenen Partien. Sollte die Nagelsmann-Elf bei dieser Zahl stehen bleiben, freut das insbesondere TSG-Keeper Oliver Baumann. Dann hätte der 31-Jährige seinen 100. Sieg mit den Hoffenheimern eingefahren - was bei den Kraichgauern bislang noch keiner geschafft hat.

Union und Awoniyi wollen Kruse doppelt vergessen machen

Union trifft ohne Max Kruse nicht mehr ins Schwarze. Die Köpenicker warten seit dem Abgang des Offensivzauberers auf ein Erfolgserlebnis, doch beim Duell mit dem abstiegsbedrohten VfB Stuttgart könnte die Flaute ihr Ende finden, denn die Eisernen verloren noch nie gegen die Schwaben, seit sie sich 2019 gegen die Stuttgarter in der Relegation durchgesetzt hatten.

Besonders heiß dürfte Taiwo Awoniyi sein, denn der Union-Stürmer könnte mit seinem nächsten Treffer mit dem vereinseigenen Rekordtorschützen - wieder Max Kruse mit 16 Toren - gleichziehen. Die Matarazzo-Elf kommt allerdings mit dem ersten Erfolgserlebnis (3:2 gegen Gladbach) nach zuvor neun deprimierenden Versuchen an die Alte Försterei. Kann der jüngste Kader der Liga (24,2 Jahre) beim ältesten (28,7) seine bisher miese Auswärtsbilanz von nur sieben Zählern aufbessern?

Streich greift nach Finkes Marke - Kohfeldt trifft seinen Bremer "Liebling"

Als Freiburg in der Hinrunde in Wolfsburg gewann, war das Aus von Trainer Mark van Bommel besiegelt. Es war damals die vierte Niederlage in Folge und damit die eine berühmte zu viel. Sollten die Breisgauer auch in der Rückrunde drei Zähler einfahren, hätten sie und ihr Trainer gleich zwei Dinge erreicht: Der SC hätte erstmals in dieser Spielzeit dreimal in Serie gewonnen und Christian Streich wäre mit dann 104 Siegen auf einer Stufe mit dem legendären Volker Finke angekommen. Ein besonderes Duell steht auch für Maximilian Eggestein an, der seinen früheren Coach Florian Kohfeldt aus Bremer Zeiten wieder trifft. 122-mal setzte Kohfeldt Eggestein für den SVW in der Bundesliga ein, so oft wie keinen anderen Bremer Feldspieler.

Augsburg wiederholt das Bollwerk - Mainz und die extremen Gesichter

Der FC Augsburg erwartet prinzipiell die Aufgabe gegen den 1. FSV Mainz 05 mit großem Optimismus. Gegen kein Team gewann der FCA häufiger (zehn Mal), beim 4:1 in der Hinrunde beendete die Weinzierl-Elf eine fünf Spiele währende Pleitenserie und auch die aktuelle Form zeigt nach oben - so gestattete sie beim?1:0 in Bielefeld?der Arminia keine einzige Torchance. Ein solches Bollwerk errichteten die Augsburger zuletzt am 18. Spieltag der Saison 2017/18 beim?1:0 gegen den HSV. So weit, so schlecht für die Augsburger, denn am Mittwoch stellten die Mainzer bei der DFL einen Antrag auf Spielverlegung, weil die Rheinhessen nach dem Corona-Ausbruch vor dem BVB-Spiel weiterhin nicht die erforderliche Anzahl von Lizenzspieler zur Verfügung haben. Kaum war der Antrag gestellt, gab es auf beiden Seiten Irritationen. Stand Donnerstagvormittag ist noch unklar, ob die Partie stattfinden wird.

Wenn es so läuft wie in 67 Spielen zuvor, muss Korkut gehen - Pekarik fühlt mit Jantschke

Gladbach gegen Hertha BSC, ihr Duell strotzt vor Ausgeglichenheit. Beide Klubs feierten je 25 Siege, spielten 17-mal remis und erzielten in allen 67 Partien zusammen jeweils 105 Tore. Sollte sich diese Bilanz am Samstagabend so fortschreiben, wäre das für Berlins Trainer Tayfun Korkut zu wenig, denn alles andere als ein Hertha-Sieg - es wäre der erste der Rückrunde und zugleich Korkuts erster Auswärtsdreier - dürfte ihn den Job kosten.

Fredi Bobic reist also extrem angespannt zur Borussia, wo er zudem auf das Treffen mit seinem ehemaligen Frankfurter Weggefährten Adi Hütter verzichten muss, da der Österreicher positiv getestet wurde. Assistent Christian Peintinger sitzt auf der VfL-Bank. Apropos Bank: Niemand kennt die in der Liga so gut wie der Gladbacher Tony Jantschke und der Herthaner Peter Pekarik - Ersterer saß 109-mal komplette 90 Minuten draußen, Zweiterer immerhin auch 84-mal. Solche Geduldsproben verbinden.

Köln und die Elfmeter-Frage - Wirbelt Wirtz gegen seinen Jugendklub?

Der Sonntag beginnt mit dem Rheinduell zwischen Leverkusen und Köln sowie der Frage: Gibt es diesmal einen Elfmeter, wenn der FC spielt? In den bisherigen 25 Saison-Partien gab es weder für noch gegen die Baumgart-Elf einen Strafstoß - nur die Frankfurter erlebten eine ähnliche Elfmeter-Flaute, 1970/71 war dies in den ersten 26 Spielen der Fall. Ob Elfmeter oder nicht - wenn Leverkusen spielt, sind auf jeden Fall Tore garantiert - 24 Rückrundentreffer sprechen eine deutliche Sprache. Großen Anteil daran hat auch Florian Wirtz, der das Kicken von 2010 bis 2020 auf der Kölner Rheinseite erlernte.

Reus vor 350. Pflichtspiel - BVB-Effizienz trifft Arminias "Fahrkarte"

Dortmund gegen Bielefeld - die ligabeste Abschluss-Effizienz trifft auf die schlechteste Torschuss-Ausbeute. Die Borussen jubeln nach etwa jedem fünften Torschuss, die Bielefelder brauchen für ein Tor fast 13 Anläufe. Sollte Erling Haaland nach seiner Verletzung am 22. Januar sein Comeback für den BVB feiern, dürfte sich die Lage für das Arminen-Tor noch etwas bedrohlicher gestalten. Zudem warten die Ostwestfalen seit dem Aufstieg 2020 auf ihren ersten Zähler gegen die Schwarz-Gelben, bei denen Kapitän Marco Reus sein 350. Pflichtspiel für die Borussen vor der Brust hat.

Frankfurt und Bochum gerettet - Duell der "Methusalems"

Am vergangenen Spieltag gewann Frankfurt bei Hertha, Bochum besiegte Fürth - rein rechnerisch ist damit der Klassenerhalt für beide Klubs eingetütet, denn noch nie stieg eine Mannschaft mit mindestens 32 Zählern nach dem 25. Spieltag ab. Während dies für den Aufsteiger aus dem Revier beruhigende Nachrichten sein dürften, entlockt dieser Fakt den Eintracht-Fans lediglich ein gequältes Lächeln, da die Ziele der SGE deutlich höher angesiedelt waren. Doch für höhere Gefilde ist auch die Heimbilanz in der Rückserie zu schlecht - die Glasner-Elf verlor alle vier Partien zu Hause und kennt eine solche Negativserie lediglich aus der Saison 2010/11. Besonders ist auch das Duell der beiden "Methusalems" der Liga: Der 38-jährige Makoto Hasebe trifft auf Anthony Losilla, der am Donnerstag seinen 36. Geburtstag feiert - der Bochumer ist aber mit insgesamt 271 Kilometern immerhin der drittlaufstärkste Akteur der Liga.

Leipzig mag Aufsteiger - Fürth erwartet Nummer 50 oder 125

Zum Abschluss des Spieltags am Sonntagabend (19.30 Uhr) messen sich Fürth und Leipzig. Die Sachsen, selbst 2016 in die Bundesliga aufgestiegen, verloren noch keines ihrer 23 Duelle mit einem Liga-Neuling (20 Siege, drei Remis). Auf ein persönliches Erfolgserlebnis wartet indes Emil Forsberg schon seit 611 Minuten, letztmals traf der Schwede beim 4:1-Heimsieg gegen die Mittelfranken in der Hinrunde. Die SpVgg kann auf sechs Heimspiele ohne Niederlage zurückblicken, für das Schlusslicht bleibt das ein wesentliches Merkmal seiner Leistungssteigerung in der Rückrunde. Sollte die Leitl-Elf gegen RB ins Schwarze treffen, hätte sie in ihrer zweiten Bundesliga-Saison die Marke von 50 Toren geknackt. Das nächste Gegentor wäre allerdings schon der 125. Einschlag im eigenen Kasten.