Bremen verlängert mit Behrens

Werder Bremen setzt auch in Zukunft auf Jette Behrens (18). Die Abwehrspielerin kam 2019 in die Nachwuchsabteilung des SVW, feierte im März 2023 ihr Debüt in der Frauen-Bundesliga und kam seitdem auf insgesamt vier Erstliga-Einsätze. Zur Laufzeit des neuen Vertrages machten die Bremer keine Angaben.