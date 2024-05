Bremen unmittelbar vor Verpflichtung von Leihspieler Alvero

Der SV Werder Bremen steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Leihspieler Skelly Alvero. Wie L'Equipe berichtet soll der Mittelfeldspieler, der in der Rückrunde von Olympique Lyon ausgeliehen war, nun länger an der Weser bleiben und einen Vierjahresvertrag bekommen. Bei den Grün-Weißen kam der 22-Jährige fünfmal als Joker und einmal von Beginn an zum Einsatz. Das 1:2 bei der TSG Hoffenheim war sein einziges Saisontor.