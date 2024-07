Bremen stellt neues Heimtrikot vor - Zetterer und Njinmah wechseln Rückennummer

Als einer der letzten Bundesligisten hat Werder Bremen sein Heimtrikot für die kommende Saison vorgestellt. Auch einige Rückennummern werden sich im Vergleich zur Vorsaison ändern.

Der Bundesligist veröffentlichte das neue Trikot am Mittwochvormittag in seinem Shop. Während die Ärmel einfarbig in Dunkelgrün gehalten sind, spielt der Rest des Designs mit Mustern: So sind im oberen Teil der Vorderseite Quadrate zu erkennen, darunter Längsstreifen. Damit basiert das Trikot auf der Speckflagge, der offiziellen Flagge der Stadt Bremen. "Die Einarbeitung der Flagge Bremens verbindet die Stadt mit dem Verein und symbolisiert die gemeinsame Einheit, die Leidenschaft und den Zusammenhalt, die im Weserstadion Woche für Woche entstehen", heißt es in der Pressemitteilung.

Das Vereinswappen findet sich auf dem Trikot von Ausrüster Hummel ungewöhnlich weit unten und damit fast in der Mitte des Trikots. Auch das hat laut Mitteilung aber eine Bedeutung: "Genau wie das Stadion im Zentrum der Stadt, befindet sich das Vereinswappen auch in der Mitte des neuen Trikots."

Erstmals wird das Trikot bereits am kommenden Sonntag in einem Spiel von den Werder-Profis getragen. Ab 14 Uhr spielt Werder beim Oberligisten FC Verden 04. In einem Pflichtspiel könnte das Trikot erstmals am 19. August in der ersten DFB-Pokalrunde bei Energie Cottbus zum Einsatz kommen, das erste Heimspiel steht erst am 2. Bundesligaspieltag gegen Borussia Dortmund am 31. August an. Spätestens da wird Werder in den neuen Heimtrikots auflaufen.

Zetterer und Njinmah wechseln die Rückennummer

Neu sind allerdings nicht nur die Trikots selbst, sondern auch die Verteilung der Rückennummern. So wird Torwart Michael Zetterer, der bislang mit der Nummer 30 auflief, künftig die Nummer 1 tragen. Ein Wechsel mit Symbolkraft, schließlich war Zetterer im Verlauf der vergangenen Saison zum Stammtorhüter aufgestiegen und hatte den nun abgewanderten Jiri Pavlenka, der zuvor jahrelang die 1 trug, abgelöst. Zetterers Nummer 30 übernimmt der nach Leihe zum FC Volendam zurückgekehrte Mio Backhaus.

Justin Njinmah, der in der letzten Saison die Rückennummer 17 trug, wird künftig mit der 11 auflaufen. Die 17 geht dafür an den österreichischen Neuzugang Marco Grüll. Der vom FC Schalke zurückgekehrte Keke Topp erhält die Nummer 42, der neue Ersatzkeeper Markus Kolke trägt die 25. Oliver Burke (15), Dikeni Salifou (29) und Abdenego Nankishi (33) erhalten nach ihrer Leih-Rückkehr neue Nummern.