Bremen steigt direkt auf - HSV als Dritter gegen Hertha - Schalke ist Meister

Werder Bremen hat sich Platz zwei nicht mehr nehmen lassen und steigt direkt auf. In die Relegation zieht der Hamburger SV ein, der das Spiel in Rostock drehte und nun auf Hertha BSC trifft. Meister ist der FC Schalke.

Schalke ist Meister

Der FC Schalke holte sich am letzten Spieltag der Saison auch die Zweitliga-Meisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Mike Büskens gewann das Duell der Altmeister in Nürnberg mit 2:1. Einen Kunstschuss zur Schalker Führung setzte Zalazar aus stolzen 59 Metern rechts oben in den FCN-Kasten ab, erst spät glich Schleimer für den Club aus. Doch das letzte Wort hatte Zweitliga-Rekordtorjäger Terodde, der prompt zum 2:1-Auswärtssieg antwortete. Es war sein 30. Treffer in dieser Spielzeit.

Dank Füllkrug und Ducksch: Werder folgt den Knappen

Werder Bremen ist der zweite Direktaufsteiger - und damit auch der zweite Direktrückkehrer ins deutsche Oberhaus. Die Hanseaten, denen ein Zähler für Platz zwei gereicht hätte, besiegte Jahn Regensburg mit 2:0 und schaffte damit aus eigener Kraft das sofortige Bundesliga-Comeback. Nach starkem Beginn sorgte Stürmer Füllkrug für Zählbares - 1:0. Dass der SV Werder im Duell mit dem Jahn ohne Gegentor blieb, grenzte allerdings dabei schon an ein kleines Wunder, denn die Oberpfälzer hatten deutlich mehr Torchancen. Die Regensburger hätten sich an Ducksch orientieren sollen, der mit dem 2:0 in der 50. Minute die Vorentscheidung besorgte. In der Folge schwenkte der Werder-Anhang auf Aufstiegsfeierlichkeiten um, denn auf dem Platz war das Duell entschieden.

HSV im vierten Anlauf erstmals in der Relegation

Mit vier Siegen in Folge hatte sich der Hamburger SV, der nach dem Abstieg in den letzten Jahren dreimal auf Zweitliga-Rang vier eingelaufen war, im Schlussspurt der Liga auf Platz drei zurückgekämpft und wollte den Relegationsplatz in Rostock behaupten. Der HSV erlebte dabei ein dramatisches Norduell bei Hansa Rostock und siegte an der Ostsee 3:2.

Spielverderber für den einstigen Bundesliga-Dino war zunächst Rostocks Neidhart mit seinem Treffer in der 13. Minute. Glatzel glich früh nach dem Seitenwechsel für die Walter-Elf aus und leitete damit die Aufholjagd ein. Den 2:1-Führungstreffer besorgte Kapitän Schonlau, der die Hamburger mit seinem Kopfballtreffer in der 75. Minute vorbei an den mächtig enttäuschten Darmstädtern auf Platz drei hievte. Kaufmann legte zum 3:1 nach, doch die Schlussminuten wurden nochmals zittrig, weil Hansa zum 2:3 verkürzte. Ein weiterer Fauxpas blieb dem HSV jedoch erspart, in der Relegation wartet nun Hertha BSC um den früheren Hamburger Felix Magath.

Darmstadt macht die Hausaufgaben, doch das reicht nicht

Der SV Darmstadt zeigte sich gegen Paderborn extrem kaltschnäuzig und führte schon zur Halbzeitpause 3:0, weil Skarke früh getroffen und Pfeiffer per Doppelpack nachgelegt hatte. Doch so überlegen sich die Zahlen für die Lilien lasen war die Dominanz der Darmstädter keineswegs. Der SCP spielte freudvoll mit, traf aber nicht ins Schwarze - Hertha-Coach Felix Magath als Beobachter am Böllenfalltor hatte dies sicher registriert, doch die wichtigsten Infos hatte sein Assistent Mark Fotheringham in Rostock eingesammelt.

Denn am Ende nur wegen der um sieben Tore schlechteren Tordifferenz gegenüber dem HSV landete der SV98 nur auf Rang vier - viele enttäuschte Gesichter und Tränen inklusive. Die Lieberknecht-Elf spielte mit 60 Zählern die beste Zweitliga-Saison, doch dies reichte nicht.

Der 34. Zweitliga-Spieltag im Überblick

Was sonts noch geboten war in den anderen Spielen? St. Pauli schlug Düsseldorf mit 2:0, Hannover ließ Absteiger Ingolstadt mit 3:2 abblitzen, während auch der künftige Drittligist Aue genauso wie Heidenheim und Sandhausen nochmals Dreier landeteten.