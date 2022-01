Bremen statt Murcia: Für Werner "nicht das ganz große Drama"

Nach der Trainingslager-Absage am Sonntag setzte der SV Werder Bremen am Montag die Vorbereitung am heimischen Osterdeich fort. Trainer Ole Werner sprach über die Auswirkungen der kurzfristig geplatzten Reise.

"Sonniges Training?", stand dort in dem Tweet des SV Werder Bremen vom Montagvormittag: "Geht auch in Bremen." Belegt von einem Video, inklusive Zwinker-Smiley - nur für den Fall, dass jemand davon ausgegangen war, die Sonne würde sich zu dieser Jahreszeit eben nur in Spanien zeigen. Die rund neun Grad in Norddeutschland bedeuteten dann aber doch etwas andere Bedingungen als die vom Wetterdienst gemeldeten 21 Grad in Murcia. Dort hätte der Zweitligist eigentlich für rund eine Woche sein Trainingslager abgehalten, cancelte den Trip am Sonntagmittag jedoch aufgrund fünf positiver Corona-Befunde bei den zuvor durchgeführten Testungen.

Fallen Füllkrug und Co. aus?

"Wir hätten es uns gewünscht, nach Spanien zu fahren", sagte Trainer Ole Werner am Montag, doch die Umstände hätten es nun mal nicht zugelassen. "Daher halte ich die Entscheidung für richtig." Schwerwiegender als dass Werner sich mit seiner Mannschaft nun nicht ins Warme aufmachen konnte, wöge ohnehin der Ausfall der womöglich vier infizierten Profis. Niclas Füllkrug, Marco Friedl, Milos Veljkovic und Manuel Mbom wurden am Sonntagmorgen positiv getestet. Die Ergebnisse von jeweils zwei weiteren Tests lagen bis zum Montagnachmittag noch nicht vor. So lange muss das Quartett neben dem bereits zuvor Corona-erkrankten Mitchell Weiser die häuslichen Quarantäne-Bestimmungen einhalten. "Es ist sicherlich sehr ärgerlich, dass Spieler auf dem Platz fehlen, mit denen wir gerne gearbeitet hätten", so Werner.

Am Mittwoch trainierten bereits drei Spieler aus Werders U 23 mit: Tim van de Schepop, Lasse Rosenboom und Tim-Justin Dietrich. Jakob Löpping soll ebenfalls noch dazustoßen. In Bremen kann der Klub nun immerhin flexibler auf etwaige weitere Corona-Fälle reagieren, indem weitere Nachwuchsspieler nachrücken würden. In Murcia hingegen "wären wir Gefahr gelaufen, in einer sehr kleinen Gruppe zu trainieren", erklärte der Werder-Coach. Die Testungen am Montag lieferten bei den restlichen Spielern ausschließlich negative Ergebnisse. Ebenfalls bekannt gab der Verein den ersten von zwei geplanten Testspielgegnern: Am Mittwoch empfängt Werder um 16 Uhr den Drittligisten Viktoria Berlin unter Ausschluss von Zuschauern auf dem Bremer Trainingsgelänge.

Trainingsinhalte unverändert

Die Trainingsinhalte in dieser Woche sind laut Werner dieselben, die auch in Spanien angedacht gewesen wären. Es soll um Umschaltphasen, Gegenpressing und das Verhalten nach Ballverlust gehen - insbesondere im letzten Drittel, wo sich seine Mannschaft noch mehr Chancen herausspielen soll. Im Defensivverhalten will der Trainer ein noch konsequenteres Verteidigen in und um den Strafraum herum fördern. Grundsätzlich sei jedoch von keinen großen Änderungen, etwa bei der taktischen Grundordnung auszugehen.

Im Trainingslager, in dem man 24 Stunden am Tag miteinander verbringt, lernt man Spieler und Menschen noch mal intensiver kennen. Ole Werner

Eine Sache geht dem Team durch den abgesagten Spanien-Trip dann aber doch etwas ab: die permanente Nähe. "Das ist schon ein Punkt", findet Werner, "im Trainingslager, in dem man 24 Stunden am Tag miteinander verbringt, lernt man Spieler und Menschen noch mal intensiver kennen. Das ist sicherlich so." Andererseits verbleibe auch in Bremen immer noch viel gemeinsame Zeit, die einige Möglichkeiten für vertiefende Gespräche böte - vielleicht nicht unbedingt in großen Gruppen, aber im einzelnen Austausch. Der 33-Jährige wolle einfach das Beste aus der aktuellen Situation mit all ihren Einschränkungen machen, sagte er: "Ich sehe da jetzt nicht das ganz große Drama."