Bremen ohne Bittencourt gegen Mainz, Fragezeichen hinter Veljkovic

Vor Werder Bremen stehen anstrengende Wochen. Ausgerechnet jetzt hat es zwei zentrale Spieler des Aufsteigers erwischt.

Wie SVW-Coach Ole Werner am Donnerstag auf der Spieltagspressekonferenz zur Partie am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den 1. FSV Mainz 05 bekanntgab, fällt Leonardo Bittencourt aus. Der 28-Jährige, der erst kürzlich nach einer Rippenverletzung sein Comeback gefeiert hatte, wird nun wegen einer Erkrankung fehlen. "Das kommt nie zur rechten Zeit, aber das kann mal passieren, dass Spieler krank werden", sagte Werner, der auf eine baldmögliche Rückkehr des Mittelfeldspielers hofft: "Ich gehe nicht davon aus, dass es sich über Wochen so hinzieht."

Zudem steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Milos Veljkovic. Der Abwehrchef der Hanseaten plagt sich laut Werner mit einer hartnäckigen Sehnenreizung herum und musste deswegen am Dienstag das Training abbrechen. Eine Entscheidung über den Einsatz des Abwehrchefs wird am Freitag fallen. "Wir bereiten uns auf beide Fälle vor: dass es bei Milos reicht und dass es nicht reicht." Doch auch ein Ausfall von Veljkovic würde Werner nicht allzu viele Sorgenfalten bereiten: "Dann sind andere gefragt", sagte der Trainer, der zu dem sicher ist, dass sein Team die Ausfälle dann eben "mannschaftlich kompensieren" wird. "Wir sind mittlerweile sehr klar in unseren Abläufen."

Klarheit werden die Werderaner gegen die Rheinhessen benötigen. Denn der FSV ist alles andere als ein Lieblingsgegner Bremens. Von den letzten elf Heimspielen konnte der SVW nur zwei gewinnen. "Mainz spielt einen sehr intensiven Fußball", warnte Werner. Allerdings böten die Nullfünfer auch "Räume an, die es zu nutzen gilt".