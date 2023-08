Bremen: Nicht nur um Füllkrug gibt es offene Fragen

Beim SV Werder Bremen gibt es einige offene Personalfragen. Unter anderem steht Torjäger Niclas Füllkrug im Mittelpunkt.

Für Werder Bremen ist ein Sieg gegen Mainz 05 nach dem Fehlstart mit null Punkten und dem Pokal-Aus bei Drittligist Viktoria Köln (2:3) elementar. Doch in den Tagen vor der Partie gegen die Rheinhessen dominieren offene Personalfragen. Es geht nicht nur, aber auch um Torjäger Niclas Füllkrug.

Der Nationalstürmer fehlte am Mittwoch ebenso beim Training wie Romano Schmid. Allein dieser Umstand heizt Spekulationen ein, da ein anderes Duo, das nicht anwesend war, ganz offiziell vom Bundesligisten freigestellt ist: Nach Oliver Burke ist auch Ilia Gruev offiziell befreit, um Transfergespräche zu führen.

Wie der Schotte wird auch das Eigengewächs mit Leeds United in Verbindung gebracht und an der Weser goutieren sie diese Verbindung ausdrücklich. Der Grund: Werder braucht Geld, um selbst tätig werden zu können. Dringend. Auf den Außenbahnen hat Ole Werner Bedarf angemeldet, im Mittelfeldzentrum hingegen sieht er seinen Kader mehr als ausreichend besetzt. Durch einen Gruev-Verkauf erhoffen sich die Bremer Macher um den Leiter Profifußball Clemens Fritz rund vier Millionen Euro, die reinvestiert werden sollen.

Interesse vom BVB?

Dass mit Schmid und Füllkrug zur Wochenmitte zwei weitere Profis, für die es einen Markt gibt, auf dem Trainingsplatz fehlten, heizt zwangsläufig Spekulationen an. Offiziell aber setzte der österreichische Mittelfeldspieler Mittwoch aus, da er tags zuvor einen Schlag auf den Fuß abbekommen hatte. Füllkrug hatte die Einheit am Dienstag ebenfalls vorzeitig beendet, am Folgetag dann aus Gründen der Belastungsteuerung individuell gearbeitet.

Und doch bleibt der Nationalstürmer im Fokus. Die "DeichStube" und die "Ruhr-Nachrichten" berichten von Dortmunder Gedankenspielen um den 30-Jährigen. Doch es gibt zwei Haken: Der BVB sucht einen Backup für Sebastien Haller. Eine Rolle, die Füllkrugs großes Karriereziel, die Heim-EM im kommenden Sommer gefährden würde. Hinzu kommt: Werder stellt sich für den letztjährigen Bundesligatorschützenkönig eine Ablösesumme von annähernd 20 Millionen Euro vor, die Borussen könnten lediglich die Hälfte aufbringen.

Klar ist unabhängig vom Ausgang dieser Personalie: Die Vorbereitung auf die wegweisende Partie am Samstag gegen Mainz ist ganz erheblich überlagert.