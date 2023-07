Bremen holt kolumbianische Nationalkeeperin Perez

Am Sonntag ließ sich Catalina Perez von den deutschen Angreiferinnen aus dem Spiel heraus nicht bezwingen. In der neuen Saison spielt die kolumbianische Nationalkeeperin für Werder Bremen.

Wie die Hanseatinnen mitteilten, wird die 28-Jährige nach der derzeit laufenden WM in Australien und Neuseeland die Torhüterposition von Werder Bremen komplettieren. Dies bestätigte Abteilungsleiterin Birte Brüggemann am Montag.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Catalina als international erfahrene Torhüterin für Werder Bremen und die Bundesliga entschieden hat", sagte Brüggemann. "Durch diese Verpflichtung gehen wir mit einem tollen und interessanten Torhüterinnen-Trio in die neue Saison."

Perez hat mehr Erfahrung als ihre künftigen Konkurrentinnen

"Werder ist ein Traditionsverein und die Bundesliga eine der besten Ligen der Welt", sagte Perez, die vom brasilianischen Klub Avai FC an die Weser wechselt. "Ich kann es kaum erwarten dort zu spielen. Die Gespräche mit dem Verein waren sehr gut."

Perez ist die unumstrittene Nummer eins im kolumbianischen Tor und bestritt bisher alle zwei Spiele der Südamerikanerinnen bei der derzeit laufenden WM. Auch am Sonntag gegen die deutsche Elf, als die Kolumbianerinnen dem Vize-Europameister mit 2:1 ein Bein stellten. Aus dem Spiel heraus bliebt Perez sogar ohne Gegentor. Lediglich beim verwandelten Elfmeter von Alexandra Popp in der 89. Minute war sie chancenlos und musste hinter sich greifen. Den Strafstoß hatte die 28-Jährige durch ein Foul an Lena Oberdorf selbst verursacht.

Perez dürfte im Team von Trainer Thomas Horsch die Topkandidatin auf die Nummer 1 sein. Mit ihren 28 Jahren verfügt sie über deutlich mehr Erfahrung als ihre jüngeren Konkurrentinnen Livia Peng (Schweiz, 21 Jahre) und Hannah Etzold (18).