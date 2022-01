Assalé und Weiser lassen Ausgleich liegen: Werders B-Elf unterliegt Zwolle

Der SV Werder hat das Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle am Donnerstagnachmittag verloren. Für Ole Werner bedeutete das 0:1 die erste Niederlage als Bremer Coach.

Der Trainer schickte seine Mannschaft im Stadion "Platz 11" in Bremen unter Ausschluss von Zuschauern in einer grundveränderten Aufstellung aufs Feld. Bislang vertraute er in den fünf siegreichen Pflichtspielen - bis auf eine einzige Änderung zuletzt beim 4:3-Sieg in der 2. Liga gegen den SC Paderborn 07 - stets der identischen Stammelf. Gegen den Tabellenletzten der Eredivisie durfte sich nunmehr die zweite Werder-Garde präsentieren.

Werner hatte im Vorfeld erklärt, "viel vom Werder-Fußball sehen" zu wollen, "aggressiv verteidigen, eine Struktur im eigenen Ballbesitz haben und am Ende ein gutes Ergebnis erzielen, auch wenn das Team etwas zusammengewürfelt sein wird". Dieses Vorhaben ging unterm Strich nicht auf.

Im Bremer Tor kam etwa Ersatzkeeper Michael Zetterer gegen seinen Ex-Klub zum Einsatz, an den er von Juli 2019 bis Januar 2021 ausgeliehen war. In der Offensive trat zunächst Eren Dinkci in Erscheinung, seine Hereingabe in der 10. Minute fand erst keinen Abnehmer, kurz darauf (14.) legte er sich den Ball in aussichtsreicher Position zu weit vor.

In Führung gingen dann jedoch die Gäste: Eine Flanke von der Grundlinie des linken Flügels von Pelle Clement fand in Thomas van den Belt einen Abnehmer am zweiten Pfosten, der zum 0:1 (22.) einköpfte. Die Niederländer blieben auch kurzzeitig am Drücker. Werder-Verteidiger Lars Lukas Mai grätschte im Strafraum Daishawn Redan, Leihgabe von Hertha BSC, regelkonform ab, verhinderte damit Schlimmeres. Dann wurde Bremen wieder aktiver: Nicolai Rapp zielte aus 18 Metern über das Tor, Oscar Schönfelder scheiterte über den linken Flügel an Zwolle-Keeper Jasper Schendelaar (37.).

Werder erhöht die Schlagzahl - vergeblich

Die zweite Hälfte läutete nach drei Minuten erneut Schönfelder mit einem Abschluss ein, verzog jedoch, rechts vorbei. Es folgte eine Doppelchance von Niklas Schmidt und Rapp (55.) - Werders personell weiter unveränderte Elf erhöhte die Schlagzahl. Die größte Bremer Chance fiel dann nach einem Querschläger Roger Assalé vor die Füße, doch die Abnahme des Angreifers von der Elfenbeinküste konnte der eingewechselte Mike Hauptmeijer parieren (57.). Der Keeper rettete dann auch in Minute 60 gegen Mitchell Weiser, der allein auf ihn zugelaufen war. Zweimal vergab Werder den möglichen Ausgleich fahrlässig.

Woltemade ist zurück

Dabei handelte es sich auch um die vorläufig letzte erwähnenswerte Aktion. Das 0:1 gegen PEC Zwolle bedeutete somit die erste Bremer Niederlage unter Trainer Werner - wohlgemerkt unter Testspiel-Bedingungen. Als erfreuliche Nachricht galt zumindest noch die Einwechslung von Nick Woltemade, der nach mehrmonatiger Verletzungspause sein Comeback in der Partie gab.