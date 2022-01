Dominante erste Hälfte: Bremen besiegt Viktoria Berlin klar

Werder Bremen hat das Testspiel gegen Drittligist Viktoria Berlin mit 3:0 gewonnen. Vor allem im ersten Durchgang zeigte der SVW seine Klasse.

Auf "Platz 11" von Werder Bremen machte der Zweitligist, der aktuell mit Corona-Sorgen zu kämpfen hat, im ersten Test der kurzen Wintervorbereitung von Beginn an klar, wer das Sagen hat. Schon nach drei Minuten zitterte im Anschluss an einen Schuss von Angreifer Dinkci das Aluminium. Kurz nachdem die Anfangsphase vorbei war, stand es 1:0 - Park schloss aus kurzer Distanz cool ab (16.).

Noch vor der Pause vollendete Ducksch abgezockt einen Elfmeter (37.) nach Foul an Agu (36.). Auch Dinkci, der in der 35. Minute erneut nicht genau genug im Abschluss war, bekam sein Tor: Aus kurzer Distanz musste der zweite Stürmer in der Startelf nur noch einschieben (45.).

In der zweiten Hälfte ging der Spielfluss aufgrund zahlreicher Wechsel abhanden. Joker van de Schepop vergab die beste Gelegenheit für Bremen (74.). Viktoria Berlin hatte gegen die weitgehend sicherstehende Abwehr von Werder kaum ein Mittel. Zetterer (22., nach Schuss von Menz) und der eingewechselte Plogmann (89., gegen Seifert) mussten jeweils nur einmal eingreifen.

