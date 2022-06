"Man stellt sich das anders vor": Werder verliert zum Vorbereitungsstart

Bundesliga-Aufsteiger SV Werder Bremen hat das erste Testspiel der Sommer-Vorbereitung am Samstagnachmittag gegen den VfB Oldenburg verloren. Nach 1:0-Halbzeitführung endete die Partie mit 1:3.

Ohne große Eingewöhnungszeit und nur drei Tage nach dem Trainingsauftakt musste der SV Werder Bremen gegen Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Die Tore im ersten Testspiel der Vorbereitung vor 3333 Zuschauern in Verden erzielten Benjamin Goller (29.) sowie Oldenburgs Affamefuna-Michael Ifeadigo (53., 61.) und Marco Schultz (76.). Die Bremer Neuzugänge Amos Pieper, Niklas Stark und Dikeni Salifou gaben jeweils ihr Debüt. Stammkeeper Jiri Pavlenke fehlte.

Werder lief im bewährten 3-5-2-System auf, das Sturmduo bildete Niclas Füllkrug in der ersten Halbzeit jedoch nicht mit Partner Marvin Ducksch, sondern mit Benjamin Goller. Der 23-Jährige war nach seiner Leihe vom Karlsruher SC nach Bremen zurückgekehrt. Und Trainer Ole Werner hatte zum Start der Vorbereitung ja zumindest eine Art Neustart für alle Spieler des Profikaders in Aussicht gestellt: "Da ist die Tür für alle offen und bin ich gespannt dadrauf, wie sich die Jungs präsentieren. Neue Saison, neues Glück."

Goller traf zur Führung, Füllkrug verpasste weitere Treffer

So war es dann auch Goller, der die Bremer Führung besorgte, indem sein Schuss noch entscheidend von Oldenburgs Robert Zietarski zum 1:0 abgefälscht wurde. Zuvor hatte Werder-Nachwuchsspieler Marc Schröder per Kopf früh nur die Latte getroffen (7.). Füllkrug hätte anschließend noch in zwei, drei Spielsituationen erhöhen können, genauso wie Verteidiger Lasse Rosenboom. Doch auch Oldenburg kam in der ersten Hälfte mehrfach zu aussichtsreichen Chancen.

Zur Halbzeit wechselte Werder auf allen elf Positionen durch. Werner hatte sich von dem Testspiel zu einem solch frühen Zeitpunkt der Vorbereitung ja auch versprochen, "in einer Spielbelastung läuferische Umfänge zu sammeln und sich gewisse Dinge im konditionellen Bereich schon mal zu erarbeiten". Aber er wollte auch einen Eindruck davon bekommen, in welcher Verfassung die Spieler aus der Sommerpause gekommen sind.

Werder schwach - Oldenburg eiskalt

Die zweite Hälfte lieferte ihm dabei eher schwache Erkenntnisse. Oldenburgs ebenfalls zur zweiten Hälfte neu aufgebotener Angreifer Ifeadigo sorgte erst per Kopf für den 1:1-Ausgleich und profitierte kurz darauf von einem Missverständnis zwischen Keeper Eduardo Dos Santos Haesler und Innenverteidiger Stark - 1:2, der Drittligist hatte die Partie gedreht. Werders einzige halbwegs nennenswerte Torchance verbuchte Ducksch (der neben Jascha Brandt stürmte) in der 75. per Freistoß. Quasi im Gegenzug traf Schultz zum 1:3-Endstand, nach einem Fehler von Nicolai Rapp.

"Man stellt sich so einen ersten Test natürlich anders vor", sagte Coach Werner: "Und wir haben uns im Endeffekt drei Tore selbst reingeschossen. Da muss ich einfach verlangen, dass wir seriöser spielen - auch wenn die Beine etwas schwerer sind nach den letzten Tagen."