Mahmoud kaum zu bremsen - Brecht zirkelt in den Winkel

0:5 ging RB Leipzig in der Hinrunde zu Hause gegen Werder Bremen unter. Die Revanche gelang den Sächsinnen nun in einem highlightarmen 1:1 nur teilweise. Immerhin gerieten beide Tore sehenswert.

Werder-Coach Thomas Horsch wechselte im Vergleich zum 0:2 in Frankfurt zweimal. Wirtz (nach Gelbsperre) und Sternad kamen für Bernhardt (Bank) und die verletzte Walkling ins Team.

Leipzigs Trainer Saban Uzun, dessen Vertrag nicht verlängert wird, brachte nach dem 3:0 gegen Duisburg ebenfalls zwei Neue: Brecht und Landenberger begannen anstelle der Nationalspielerinnen Andrade und Croatto (beide Bank).

Leipzig verzichtet auf allzu hohes Pressing

Entsprechend dem Tabellenstand entpuppte sich die Partie nicht als Leckerbissen. Brechts schönes Tor für RB stellte das einzige Highlight der ersten Hälfte dar: Die hängende Spitze zirkelte eine Ablage von Fudalla mit links herrlich in den Winkel (18.).

Leipzig, das die angeschlagene Kapitänin Krug ab der 34. Minute ersetzen musste, verzichtete auf allzu hohes Pressing. Bremen besaß zumeist den Ball, schaffte es aber erst nach dem Seitenwechsel, auch gefährlich zu werden. Immer wieder ging es dabei über den rechten Flügel und die umtriebige Mahmoud.

Weidauer scheiterte mit einer Direktabnahme aus kurzer Distanz (49.) zunächst noch, machte es aber kurz darauf besser: Mahmoud gab mit Tempo zu Hahn, die flankte an den zweiten Pfosten, wo Torjägerin Weidauer aus der Drehung schick unter die Latte zum Ausgleich traf (56.).

Weiß grätscht Starke gerade noch ab

Die letzte halbe Stunde lässt sich kurz zusammenfassen: Bremen bemühte sich, Leipzig stand stabil. Starke hatte nach einem RB-Konter sogar die Riesengelegenheit zum Auswärtssieg, wurde aber im letzten Moment von Weiß abgegrätscht (88.). Auf der Gegenseite verpasste die überraschte Wirtz aus spitzem Winkel (90.+6). Es blieb beim gerechten Remis.

Am Montag in einer Woche (19.30 Uhr) tritt Werder beim designierten Meister Bayern München an. Leipzig ist schon am Freitagabend (18.30 Uhr) zu Hause gegen Bayer 04 Leverkusen gefordert.