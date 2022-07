Pavlenka patzt, doch Burke trifft doppelt: Werder dreht Partie gegen den KSC

Der SV Werder Bremen hat das erste Testspiel im Trainingslager mit 2:1 gegen den Karlsruher SC gewonnen. Neuzugang Burke traf bei seiner Premiere doppelt.

Zunächst profitierte der Zweitligist jedoch früh von einem verunglückten Abwurf von Werder-Keeper Pavlenka. Der Tscheche traf den im Aufbauspiel ausrückenden Mitspieler Nicolai Rapp am Rücken, Karlsruhes Stürmer Simone Rapp profitierte und erzielte die 1:0-Führung (4.), die auch den Halbzeitstand bedeutete. Werder kam nur zu eher harmlosen Gelegenheiten durch Groß (12.) oder einen Freistoß von Ducksch (23.).

Zur Halbzeit wechselten die Bremer auf allen elf Positionen durch, Neuverpflichtung Stage kam aufgrund einer Vorsichtsmaßnahme nach einer Blessur jedoch nicht zum Einsatz. Dafür führte sich ein weiterer Zugang nur wenige Momente nach Wiederanpfiff gleich mit einem Erfolgserlebnis ein. Nach einem Offensiv-Ballgewinn des in der vergangenen Rückrunde noch an den KSC ausgeliehenen Goller kam der Ball zu Burke, der sogleich zum 1:1 (46.) traf.

Park und Goller verpassen die Führung

Und: In der 58. Minute hätte sein zweiter Abschluss fast für die 2:1-Führung gesorgt, nachdem er sich über den rechten Flügel mit Tempo durchgesetzt hatte. Auch in der 65. Minute hatte der Schotte seine Füße im Spiel, als der Ball bei einem Konter bei Park landete, der genauso im Abschluss scheiterte wie Goller nach dem Abpraller - eine aussichtsreiche Doppelchance.

Werder bestimmte das Geschehen gegen den KSC (der zunächst nur vereinzelt auswechselte) nun merklich, agierte wesentlich zielstrebiger und präziser als noch im ersten Durchgang. Es dauerte jedoch bis zur 86. Minute, bis die Bremer noch einmal richtig gefährlich vor das gegnerische Tor kamen: Wieder war es Burke, der abzog - und den 2:1-Siegtreffer erzielte. Ein Traumeinstand für den 25-Jährigen bei seinem neuen Klub.

Nächster Test gegen Besiktas Istanbul

Am Samstag tritt Werder im Tivoli Stadion in Innsbruck zum Abschluss des Trainingslagers noch zu einem zweiten Testspiel an: Gegner ist dann ab 16 Uhr der türkische Topklub Besiktas Istanbul.