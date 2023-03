Reuteler trifft doppelt: Frankfurt siegt in Bremen

Am Dienstagabend wurde das Spiel zwischen Bremen und der Eintracht nachgeholt. Die Frankfurterinnen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten mit 2:0.

Früher Jubel: Frankfurt ging in Bremen nach neun Minuten in Führung. IMAGO/foto2press

Eigentlich sollte die Partie am Samstag stattfinden, aber der Rasen in Bremen war unbespielbar. Somit wurde das Spiel am Dienstag nachgeholt. Die Frankfurterinnen gingen als Favorit ins Duell und wurden dieser Rolle schnell gerecht. Bereits nach neun Minuten gingen die Hessinnen in Führung: Bremen verteidigte nicht konsequent, sodass der Ball zu Reuteler durch kam, die aus kurzer Distanz vollendete.

Die Werderanerinnen hatten offensiv große Mühe, zu klaren Chancen zu kommen. Die Eintracht war im ersten Durchgang klar gefährlicher, Reuteler vergab eine sehr gute Doppelchance, sie scheiterte zweimal an SVW-Torhüterin Borbe (14.). Somit ging es mit dem 1:0 in die Kabinen.

Die Gastgeberinnen kamen nach dem Seitenwechsel gut aus der Kabine und schnupperten am Ausgleich, Wichmann ließ eine Top-Chance aus (52.). Und das sollte sich rächen, denn quasi im Gegenzug erhöhte Reuteler auf 2:0 (53.). Schlussendlich war das schon die Entscheidung und der Favorit fuhr einen verdienten Dreier ein. Die Eintracht bleibt damit Dritter mit drei Punkten mehr als Hoffenheim.