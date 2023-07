Werners geteiltes Fazit: Werder dreht Testspiel nach der Halbzeit

Nach einem 0:1-Rückstand zur Halbzeit hat der SV Werder Bremen sein erstes Testspiel der Sommer-Vorbereitung gegen den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel mit 2:1 gewonnen. Entsprechend unterschiedlich fiel die Einschätzung von Cheftrainer Ole Werner aus.

Die Belastung war hoch in der ersten Woche nach der Sommerpause, am Mittwoch startete das Mannschaftstraining des SV Werder Bremen, für den Sonntagnachmittag war bereits ein erstes Testspiel im Stadion am Berliner Ring in Verden angesetzt worden. Gegen die SV Drochtersen/Assel kam der Bundesligist zu einem 2:1-Sieg.

Ole Werner verwies einerseits darauf, "dass die Beine schwer sind nach drei Trainingstagen", äußerte jedoch auch seinen Unmut nach der ersten Spielhälfte: "Da hat es mir vom Tempo und der Aggressivität her nicht gefallen, wir hatten auch ein paar Ordnungsprobleme", so der Werder-Coach: "In der zweiten Halbzeit fand ich es ordentlich, es war Zug drin, wir haben sehr wenig zugelassen und schnell nach vorne gespielt."

Mehrere Werder-Profis fehlten noch

Moritz Göttel erzielte die 1:0-Halbzeitführung (34.) für den Regionalligisten, die Neuzugang Dawid Kownacki umgehend nach dem Seitenwechsel egalisierte (48.). Anschließend traf Oliver Burke (78.) noch zum Sieg in einer Partie, in der neben Leonardo Bittencourt, der sich unter der Woche das Sprunggelenk verstaucht hatte, mehrere Werder-Profis fehlten: Mitchell Weiser, Felix Agu, Amos Pieper und Dikeni Salifou genauso wie die noch im Urlaub weilenden fünf Nationalspieler Niclas Füllkrug, Naby Keita, Jiri Pavlenka, Romano Schmid und Ilia Gruev.

Den verbliebenen Spielern waren die letzten Trainingstage zunächst deutlich anzumerken, Drochtersen war während der ersten 45 Minuten durchweg tonangebend, bis auf einen Drehschuss von Justin Njinmah hatte der Bundesligist keine nennenswerte Torchance. Allah Hamid war bereits in der 19. Minute zur besten Chance des Spiels für den Underdog gekommen, die Führung fiel dann nach einem Fehlpass von Bremens Jens Stage: Jannes Elfers flankte, Göttel köpfte ein.

Nationalspieler steigen ein und erhöhen die Qualität

Nach dem Ausgleich durch Kownacki fand der Erstligist, der zur Halbzeit auf allen elf Positionen wechselte, nun besser ins Spiel. Ein Weitschuss von Manuel Mbom (63.) leitete eine Bremer Drangphase ein. Erst vergab Burke freistehend (75.), kurz darauf verwertete der Angreifer dann aber doch noch einen Pass vom engagiert aufspielenden Nick Woltemade.

"Uns war anzumerken, dass hier und da noch die Abstimmung fehlte", sagte Werner zum Abschluss der ersten Trainingswoche. In den nächsten Tagen werden nun auch die Nationalspieler einsteigen, wodurch "in erster Linie die Trainingsqualität und das Tempo" gesteigert werde, erklärte der Werder-Trainer: "Dann können wir auch an den mannschaftstaktischen Dingen arbeiten."