Dank Schüller und Rall: Bayern gewinnt souverän in Bremen

Der FC Bayern München hat 2:0 beim SV Werder Bremen gewonnen und den Patzer des VfL Wolfsburg genutzt, nun sind es nur noch zwei Zähler auf den Tabellenführer. Bremen schlug sich tapfer, bleibt jedoch im Tabellenkeller.

Der FC Bayern startete munter in die Partie und vergab in Person von Schüller die erste Großchance nach drei Minuten. Simon hatte die Stürmerin in der Mitte bedient, woraufhin Schüller das leere Tor nicht traf (3.). Schon in der siebten Minute musste Simon den Platz verlassen, nachdem sich die Linksverteidigerin Minuten zuvor verletzte. Die Isländerin Vihjalmsdottir kam für sie in die Partie.

Die Bayern hatten alles unter Kontrolle und auch die nächste Möglichkeit auf die Führung: Kett setzte sich im Strafraum gleich gegen zwei Verteidigerinnen des SV Werder durch und scheiterte dann am rechten Pfosten (12.). Ab und zu schafften es die Bremerinnen auch über die Mittellinie hinaus in die Hälfte der Münchnerinnen und verbuchten ihre gefährlichste Chance nach 32 Minuten durch Sehan, als die 25-Jährige das Bayern-Tor knapp verfehlte - setzte sie ihren Schuss doch etwas zu hoch an.

Schüller zum 1:0 - Bühl und Viggosdottir verpassen zweiten Treffer

Wenige Minuten später brach der FCB dann den Bann, nach Vorlage von Bühl traf Schüller mit Hilfe des Innenpfostens zum 1:0 (41.). Auch in Durchgang zwei waren die Bayern die tonangebende Mannschaft und verpassten zehn Minuten nach Wiederanpfiff gleich doppelt das zweite Tor. Erst landete ein Freistoß von Bühl an der Latte, dann köpfte Viggosdottir den Ball nur ganz knapp am rechten Eck vorbei.

Rall trifft zur Vorentscheidung

In der 78. Minute erhöhten die Bayern schließlich auf 2:0, Stanway leitete auf Rall ein, die Pauels ganz cool überlupfte und für die Vorentscheidung sorgte. Kurz vor dem Ende der Partie hatte Sternad nochmal die Möglichkeit auf den Anschlusstreffer, fand ihre Meisterin aber schließlich in der stark parierenden Grohs. Mit dem Schlusspfiff sah Bremens Lührßen die Gelb-Rote-Karte.

Die Bayern nutzten also den Patzer des VfL Wolfsburg und spielen schon am Freitag ab 19.15 Uhr zu Hause gegen den MSV Duisburg, während Bremen am Samstag Eintracht Frankfurt empfängt (13 Uhr).