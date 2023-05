Bremen feiert Klassenerhalt: "Respekt für jeden, der dazu beigetragen hat"

Der SV Werder Bremen hat am 33. Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht. Keine Selbstverständlichkeit für den Aufsteiger - auch wenn das Ziel schon deutlich schneller hätte erreicht werden können.

Dass es am Ende noch einen harmonischen Ausgang geben würde, war in der Pause beim Stand von 0:1 noch nicht absehbar. Sogar Pfiffe gab es beim Gang in die Kabinen für einen offensiv recht einfallslosen Auftritt der Bremer gegen Köln. Pfiffe, die sogar Kölns Trainer Steffen Baumgart überraschten: "In der ersten Halbzeit hatten wir das Stadion ruhig, da haben wir Pfiffe gehört. Das war neu, das kenne ich nicht, das habe ich hier schonmal anders erlebt", so der Gäste-Trainer bei "Sky".

Schmid: "Jeder einzelne spielt für diese Momente"

Am Ende lagen sie sich bei den Gastgebern dann aber doch alle in den Armen. Da die Konkurrenz nicht gewinnen konnte und Werder eine gute Phase um die 70. Minute herum durch Romano Schmid zum Ausgleich nutzte. "Dafür spielt man Fußball. Jeder einzelne, der auf dem Fußballplatz steht, spielt für diese Momente", so der Torschütze, der mit seinem ersten Bundesligator im 48. Spiel den Klassenerhalt für Werder perfekt machte. "Man ist froh, dass man mit so einem wichtigen Tor die Klasse hält, aber das war eine komplette Mannschaftsleistung über die ganze Saison", so der 23-Jährige.

Froh und erleichtert waren sie beim SVW nach Abpfiff, drohte die Stimmung vor und auch während des Spiels aufgrund der vielen verpassten Matchbälle in den vergangenen Wochen doch noch einmal etwas zu kippen. Auch deshalb konnte Trainer Ole Werner nach Abpfiff seine Erleichterung noch nicht zeigen. "Dafür bin ich zu erschöpft", so der 35-Jährige auf der Website des Vereins.

Werners Fazit: "Wir haben das gemeinsam hinbekommen"

"Wir haben unsere guten Momente gehabt, aber auch unsere Schwierigkeiten. Gemeinsam haben wir das als Verein, als Mannschaft, als Team hinbekommen. Das verdient Respekt für jeden einzelnen Mitarbeiter, für jeden Spieler, der dazu beigetragen hat und alle drumherum", resümierte Werner.

Mit jetzt 36 Punkten nach 33 Spielen können die Hanseaten am kommenden Samstag entspannt nach Berlin reisen. Anpfiff in Köpenick ist dann um 15.30 Uhr gegen Union, das noch in die Champions League will. Das alles war am Samstag kurz nach Abpfiff aber noch nicht in den Köpfen der Spieler, zumindest bei Innenverteidiger Niklas Stark: "Wir genießen das jetzt mit den Fans, die da sind, die uns feiern" - und die sich auf eine weitere Saison in der Bundesliga freuen.