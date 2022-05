Bremen fehlt nur noch ein Zähler zum Aufstieg - Kiel lässt Club schlecht aussehen

Am Sonntag machte Bremen den nächsten Schritt Richtung Aufstieg, nach dem Sieg in Aue fehlt nur noch ein Punkt. Schalke hatte die Rückkehr am Samstagabend perfekt gemacht - und der HSV überflügelte Darmstadt.

Werder Bremen musste am Sonntag im Aufstiegskampf in Aue nachziehen - und tat sich schwerer als erwartet beim bereits feststehenden Absteiger. Den Sachsen blieb der Jubel in der 2. Minute im Hals stecken, eine knappe Abseitsposition war dem Treffer von Baumgart vorausgegangen. Werder tauchte erst in der 38. Minute gefährlich vor dem Tor auf, als Schmid an Keeper Klewin scheiterte. Kurz nach der Pause aber die Bremer Erlösung: Friedl nutzte ein Anspiel Bittencourts unmittelbar nach einer Ecke zum 1:0 (49.), den Deckel drauf machten die Norddeutschen aber lange nicht, die Durchschlagskraft fehlte der Werner- Elf. Erst in der Nachspielzeit nutzten Füllkrug und Schmidt die Räume in Aues Hintermannschaft für einen doch noch standesgemäßen 3:0-Erfolg. Damit reicht bereits ein Punkt am kommenden Sonntag gegen Regensburg, um Schalke in die 1. Liga zu folgen. Ob dann Ömer Toprak dabei ist, bleibt abzuwarten, der Kapitän musste sein Comeback bereits in der 35. Minute abbrechen.

Kiel zerstört Nürnberger Luftschlösser

Eine rein rechnerische Chance auf den Relegationsplatz hatte vor der Partie auch noch Nürnberg, die verpuffte jedoch in Kiel. Die Franken patzten ein ums andere Mal schwer in der Abwehr, sodass die bestens aufgelegten Hausherren leichtes Spiel hatten. Skrzybski (14.), Korb (41.) und Holtby (63.) mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck stellten einen nie gefährdeten 3:0-Erfolg sicher. Zum fünften Mal in Folge blieb die KSV, die in der Vorwoche in Bremen mit 3:2 gewonnen hatte, ungeschlagen.

Dresden sammelt Spielpraxis für Kaiserslautern

Dresden hatte Platz 16 bereits vor der Partie in Karlsruhe sicher, bleibt aber auch wegen der Relegation im Wettkampfmodus. Die Sachsen legten in Person von Weihrauch (26.) vor, ehe Gondorf nach Wiederanpfiff ausglich. In der 74. Minute verabschiedete sich dann Hofmann aus dem Wildpark, der zukünftige Bochumer erzielte per Kopf seinen 19. Saisontreffer. Doch Dynamo drehte nochmal auf und holte sich dank Akoto in der 94. Minute noch einen Zähler - 2:2. Da Drittligist Kaiserslautern am Sonntag bei Viktoria Köln verlor, steht nun auch fest, dass Dresden in der Relegation gegen die Pfälzer ran muss.

Achterbahnfahrt der Emotionen: Robert Glatzel, Simon Terodde, Tim Skarke (v.li.). Getty Images

Erst 0:2, dann Aufstieg: Schalkes wilde Aufholjagd

Am Samstagabend kam es zum Aufstiegskracher zwischen Schalke und St. Pauli, in dem die Knappen den vorzeitigen Aufstieg feiern wollten. Entsprechend dynamisch starteten sie dann auch ins Spiel, doch ließen sie auch zahlreiche Hochkaräter ungenutzt - allen voran Top-Torjäger Terodde. Anders die Kiezkicker, die trotz zahlreicher Corona-Ausfälle ein starkes Spiel machten und dank des erst 19-jährigen Matanovic auch rasch mit 2:0 in Führung gingen. S04 tat sich schwer, drängte aber mit aller Macht nach vorne - und wendete nach der Pause das Blatt: Erst sorgte Terodde per Doppelpack für den Ausgleich, ehe der eingewechselte Zalazar sträflich frei gelassen das 3:2 markierte und die Veltins-Arena zum Tollhaus machte. Als dann Beifus die Rote Karte sah, war die Messe gelesen - Matanovics Gelb-Rote in der Nachspielzeit ging dann aber auch noch in die Statistik des Spiels ein, in dem der FC Schalke 04 seine Bundesliga-Rückkehr perfekt machte.

HSV nun mittendrin im Aufstiegsrennen

Mit dem Ausblick auf den zumindest temporären Sprung auf Platz zwei legte der HSV am Samstagnachmittag gegen Hannover 96 munter los. Die Rothosen durften sich allerdings bei Schlussmann Heuer Fernandes bedanken, der gleich zweimal stark gegen Weydandt hielt (4., 12.). Kälter präsentierte sich HSV-Knipser Glatzel, der die Hamburger per Doppelschlag in Führung schoss (13., 20.) - Kerk verkürzte postwendend (22.). Im zweiten Abschnitt, für Hannover ging es sportlich um nicht mehr viel, blieb Hamburg die bessere Mannschaft. Reis (56.) und Kaufmann (76.) verpassten zwar die Vorentscheidung, doch die Rothosen brachten die Führung über die Zeit und bleiben nach dem Spieltag mindestens Dritter.

Mainka mit dem Hinterkopf

In Regensburg hatte der Jahn gleich zweimal Glück, dass zwei Heidenheimer Pfostentreffer (4., 20.) ein Spiel zwischen zwei Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld nicht frühzeitig in eine Richtung lenkten. Kurz vor der Pause jubelte dann plötzlich der Hausherr, wenig später wurde Albers' vermeintliche Führung wegen einer Abseitsstellung jedoch einkassiert. Zu Beginn des zweiten Abschnitts zählte das Tor dann - das erste des FCH: Nach einer Ecke erzielte Mainka mit dem Hinterkopf die Heidenheimer Führung (51.), die nach Zwarts' Kopfballchance für Regensburg Mohr mit einem strammen Rechtsschuss zum 2:0-Endstand ausbaute (82.).

Gaus verpasst den Abschiedssieg

Im vorerst letzten Zweitliga-Heimspiel präsentierte sich der FC Ingolstadt nicht besonders gefährlich, die bereits geretteten Gäste von Hansa Rostock schlossen sich an. In der ersten halben Stunde gab es keinen einzigen Torschuss, Duljevic hatte dann eine Großchance für die Kogge - Jendrusch hielt stark (35.). Nach der Pause verpasste Gaus vor Kolke den Treffer für Ingolstadt (55.) und damit ein sehr versöhnliches Ende vor eigener Kulisse in der Abstiegssaison.

Kempe-Tor zu wenig: Darmstadt verschläft erste Hälfte in Düsseldorf

Der SV Darmstadt 98 verlor am Freitagabend mit 1:2 bei Fortuna Düsseldorf und erlitt im Aufstiegsrennen einen Rückschlag. Gleichzeitig ermöglichten die Lilien durch ihre Niederlage Schalke schon am 33. Spieltag den ersten Matchball. In Düsseldorf verschlief der SVD die Anfangsphase komplett, Iyoha (3.) und Zimmermann (10.) trafen zur frühen Führung für die Fortunen. Die Lilien hatten sogar noch Glück, dass das Aluminium bei einem Klauß-Schuss ein durchaus mögliches 0:3 zur Pause verhinderte. Nach Wiederanpfiff übernahm Darmstadt aber das Kommando, Kempe erzielte vom Punkt den Anschlusstreffer (60.). Die Gäste drückten nun vehement auf den Ausgleich, dieser sollte aber nicht mehr fallen. Vielmehr verloren in einer hektischen Schlussphase beide Teams noch einen Mann: Düsseldorfs Ginczeks sah glatt Rot, Darmstadts Gjasula Gelb-Rot (jeweils 88.).

Paderborn gewinnt letztes Heimspiel der Saison

Der SC Paderborn gewann im Parallelspiel mit 2:0 gegen den SV Sandhausen und feierte damit im letzten Heimspiel der Saison einen Dreier. Der SCP ging durch einen wunderschönen Distanztreffer von Muslija in Führung (27.), Klement, der bereits das Führungstor vorbereitet hatte, ließ in der 60. Minute das 2:0 folgen. Anschließend passierte nichts mehr. Bei Sandhausen riss im letzten Auswärtsspiel die Serie von acht Partien in der Fremde ohne Niederlage.

