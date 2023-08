Bremen entführt Punkte aus Meppen - 7:0! Lübeck düpiert Jeddeloh

Phönix Lübeck brannte am Samstag in der Regionalliga Nord ein 7:0-Feuerwerk gegen den SSV Jeddeloh II ab. Ereignisreich verlief auch die Partie in Meppen, wo sich der Bremer SV vorübergehend die Tabellenspitze sicherte. Lohne feierte Sieg Nummer zwei im zweiten Spiel.

Vier Platzweise: Meppen unterliegt Bremen

Der SV Meppen und der Bremer SV agierten über große Teile der Partie auf Augenhöhe. Im ersten Durchgang kamen beide Teams zu Chancen, gefährliche Abschlüsse sprangen aber nur selten heraus, weshalb es mit einem verdienten 0:0 in die Halbzeit ging. Nach der Pause verstrickten sich beide Mannschaften in viele Zweikämpfe am Boden und in der Luft. Es wurde hektischer - neben und auf dem Platz. Nach einer Stunde schien das Spiel zu Gunsten der Gäste zu kippen, weil Meppens Sprekelmeyer nach einem harten Foul in der gegnerischen Hälfte die Rote Karte sah. In Überzahl bracht Bukusu den BSV in der 71. Minute in Führung. Anschließend wurde es hitzig, weil die Bremer vor der Meppener Kurve das 1:0 feierten. Kurz darauf gab es wiederum zweimal Rot, weil es außerhalb des Spielfeldes zu einer Schubserei zwischen Betreuern kam. Auf dem Grün flog derweil Bremens Sauermilch, der für ein Foul an Wensing die Ampelkarte sah. Den folgenden Freistoß knallte Reinert an die Latte - Glück für die Gäste, die die knappe Führung über die Zeit brachten und vorerst von der Tabellenspitze grüßen.

Phönix Lübeck kocht Jeddeloh II ab

Der 1. FC Phönix Lübeck lieferte gegen den SSV Jeddeloh II eine konzentrierte Leistung ab und stellte bereits im ersten Durchgang die Weichen. Die Gastgeber - sofort auf Betriebstemperatur - gingen durch einen 30-Meter-Kracher von Berger früh in Führung (10.). In der 21. Minute legte Phönix nach. Die Gäste brachten einen Freistoß nicht aus dem Gefahrenbereich. Am Ende tanzte Taritas noch zwei Gegenspieler aus und verwandelte zum 2:0. Für die vermeintlich frühe Entscheidung sorgte Meier in der 34. Minute, nachdem Taritas ihn gut in Szene setzte. Nach der Pause ein unverändertes Bild: Von den Gästen kam weiterhin wenig, Lübeck präsentierte sich in Torlaune. Sadrifar gelang nach Vorarbeit von Taritas, der seinen dritten Scorerpunkt sammelte, das 4:0 (64.). In den Schlussminuten trafen dann auch noch Obushnyi (83.), Taritas (88.) und Fritzsche (90.) zum 7:0-Endstand

HSV II und D/A: Warten auf ersten Sieg geht weiter

Die Partie begann ausgeglichen. Beide hatten ansatzweise gute Chancen im ersten Durchgang, zunächst aber fehlte die entscheidende letzte Aktion vor dem gegnerischen Tor. In der 33. Minute zappelte nach einem schönen Spielzug der Gastgeber dann aber im Netz. Kilo wurde per Steckball bedient und ließ sich das erste Hamburger Saisontor nicht mehr nehmen. Ähnlich verlief auch der zweite Durchgang, allerdings kamen nun beide zu gefährlichen Abschlüssen. In den letzten 20 Minuten drängten die Gäste auf den Ausgleich. Der gelang Schmiederer in der 83. Minute. Das Momentum lag nun bei den Gästen, die äußerst offensiv agierten und auf Sieg spielten. Jedoch gab es dadurch auch Konterräume für die Rothosen. Letztlich blieb es allerdings beim Remis, weil beide die nötige Präzision vermissen ließen, um den jeweils ersten Sieg einzufahren.

Eimsbüttel wartet weiter

Am Samstagabend empfing Blau-Weiß Lohne Aufsteiger Eimsbüttel und gewann gegen das nach wie vor punktlose Schlusslicht mit 1:0. Lohne begann stark, vergab aber seine Hochkaräter. In Folge verlor die Partie an Tempo, Eimsbüttel kam nun mehr zum Zug, ohne aber selbst Chancen zu kreieren. Die Heimelf blieb das gefährlichere Team, Tore fielen im ersten Durchgang aber nicht. Das aber änderte sich nach Wiederanpfiff: Lohne machte wieder Dampf, dann drehte sich Zahmel um seinen Bewacher und schob den Ball am Keeper vorbei zum 1:0 ins Netz (55.). Eimsbüttel war nun gefordert, blieb aber deutlich zu harmlos. Da unter anderem Zahmel alleine vor dem Kasten seinen zweiten Treffer verpasste, musste Lohne dennoch bangen, obwohl die Chancen weiterhin nur von einer Mannschaft produziert wurden. Am Ende stand ein hochverdienter zweiter Erfolg von Blau-Weiß.

Tag des offenen Tores in Kiel

Acht Tore fielen am Freitagabend im ersten Heimspiel von Kilia Kiel gegen Hannover 96 II, Grund zur Freude hatte der Neuling aber nicht, ging die Partie doch mit 3:5 verloren. Von Beginn an waren die Gäste dabei am Drücker, trafen so auch den Pfosten, überraschend jubelte dann aber die Gegenseite: Kramer war nach einer Flanke mit dem 1:0 zur Stelle (30.). Doch die Gäste drehten die Partie noch vor der Pause: Busch egalisierte erst per Abstauber (35.), Gindorf brachte Hannover nach einem Schnittstellen-Ball wuchtig mit 2:1 in Front (41.). Nach Wiederanpfiff besorgte Gindorf im Elfmeter-Nachschuss dann das 3:1 (50.), ehe nach rund einer Stunde Momuluh flach auf 4:1 stellte (61.). Die Messe war gelesen, auch wenn Petrick noch das 2:4 gelang (69.). Stepantsev hatte wieder für Hannover eine Antwort parat - 2:5 (73.), Petersen sorgte kurz vor dem Ende mit dem 3:5 noch für Kieler Ergebniskosmetik. Elf Gegentore kassierte die Kilia damit in nur drei Partien, deutlich zu viel, um in der Regionalliga zu bestehen.

Sohn lässt Holsteins U 23 jubeln

Einen späten 3:2-Sieg landete die U 23 von Holstein Kiel bei Weiche Flensburg - bis Minute 88 sah noch die Heimelf wie der Sieger aus. Zwar brachte Voß die Kieler nach 36 Spielminuten mit seinem Volleytreffer in Front, in die Pause allerdings ging noch die Weiche als Führender: Ehlers stellte erst per direktem Freistoß auf 1:1 (38.), verwandelte dann einen Strafstoß zum 2:1 (42.). Und diese Führung hielt für die bislang sieglosen Flensburger auch bis kurz vor dem Ende, ehe der eingewechselte Sommerneuzugang Sohn (kam vom HSV) erst eine Flanke zum 2:2 für Kiel einköpfte (88.), dann weit in der Nachspielzeit gar noch einen Konter zum umjubelten 3:2-Siegtreffer veredelte (90.+5). Hängende Köpfe also bei der Weiche, während Kiel den zweiten Sieg im zweiten Spiel feiert.

Oldenburg strauchelt in Havelse

Eine überraschende 0:2-Niederlage fügte der TSV Havelse dem Ligafavoriten aus Oldenburg zu. Es war von Beginn an richtig Zug in der Partie, Chancen gab es auf beiden Seiten. Ein Doppelschlag in Durchgang eins brachte in dieser Partie die tapfere Heimelf aber nicht unverdient auf die Siegesstraße: Erst sorgte Langfeld nach einem schönen Angriff für das Havelser 1:0 (24.), dann war Engelking bei einer Hereingabe mit dem 2:0 zur Stelle (26.). Oldenburg musste sich schütteln, agierte verunsichert, Havelse hatte die Bemühungen der Gäste im Griff. Auch im zweiten Durchgang war der VfB sichtlich bemüht, Havelse aber stand gut und setzte offensive Nadelstiche. Erst in der Schlussphase schnürte Oldenburg seinen Gegner phasenweise ein, Großchancen aber blieben Mangelware. Zumindest auf Gästeseite, für Havelse verpasste Goguadze den dritten Streich. Änderte nichts am Fazit: Drei Punkte für einen stark kämpfenden TSV, der an diesem Tag allerdings ein paar Mal verletzungsbedingt wechseln musste.