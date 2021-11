Bremen bangt um Veljkovic

Schlechte Nachrichten für Werder Bremen: Milos Veljkovic hat sich beim WM-Qualifikationsspiel in Lissabon verletzt.

Serbien war am Sonntagabend in Lissabon zu Gast und brauchte dringend einen Sieg, um sich für die WM in Katar zu qualifizieren. Nationaltrainer Dragan Stojkovic vertraute dabei auf den Bremer in der Dreierreihe - und der 26-Jährige spielte ordentlich, konnte das Spiel aber nicht regulär zu Ende bringen.

Während eines Laufduells mit Diogo Jota klärte Veljkovic den Ball, zog sich dabei aber eine Verletzung in der Leistengegend zu und musste wenige Minuten danach ausgewechselt werden. Für den Bremer kam Uros Spajic.

Die Verantwortlichen an der Weser werden nun gebannt auf Nachrichten warten, würde doch ein Ausfall des Innenverteidigers die Hanseaten schmerzlich treffen. Veljkovic lief in der laufenden Saison elfmal im Unterhaus für den SVW auf, den am Samstag der Kracher gegen Schalke erwartet (LIVE! ab 20.30 Uhr bei kicker).