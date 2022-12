Brekalo, Waldschmidt und Co.: Die Wolfsburger Wechselempfehlungen

Mit welchem Kader geht der VfL Wolfsburg im Januar in die zweite Saisonhälfte? Zunächst einmal dürfte auf der Abgangsseite Bewegung in das Aufgebot kommen. Einige Spieler wurden darüber informiert, dass sie den Klub verlassen können.

Noch ist es ruhig beim VfL. Die Mannen von Coach Niko Kovac trainieren wieder und haben den ersten Teil dieser Wintervorbereitung begonnen, große Bewegung ist in den Kader aber noch nicht gekommen. Obwohl so mancher Spieler die Info erhalten hat, dass er sich nach einem neuen Klub orientieren könne. "Wir haben dem einen oder anderen gesagt, dass es sinnhaft wäre, sich auf dem Markt umzuschauen", bestätigt Geschäftsführer Jörg Schmadtke, "wir haben immer noch einen Kader, der nach unserem Empfinden ein Stück weit zu groß ist."

Namen derjenigen, die der VfL ziehen lassen würde, nennt der Manager nicht. Sie liegen aber ohnehin auf der Hand. Luca Waldschmidt, Maximilian Philipp, Josip Brekalo oder Jerome Roussillon, die allesamt in dieser Saison bislang nur eine Nebenrolle spielen, dürften dazugehören. Während bei Waldschmidt zumindest das Hoffenheimer Interesse verbrieft ist, wird Brekalo dieser Tage mit dem AC Monza in Verbindung gebracht. Davon wisse er nichts, sagt Schmadtke, räumt aber im Fall des Kroaten ein, dass er den VfL ein halbes Jahr vor Vertragsende verlassen kann. "Das haben wir im Sommer schon gesagt und das sagen wir jetzt auch noch."

Brekalo, der nach seiner enttäuschenden Hinserie (sechs Spiele, dreimal Startelf, eine Vorlage) den Sprung auf den kroatischen WM-Zug verpasst hat, will wie schon so häufig lieber heute als morgen weg aus Wolfsburg. Eine ganz große Ablöse wird für den 24-Jährigen nicht mehr zu erzielen sein, immerhin aber würde der VfL bei einem Abgang des 33-maligen Nationalspielers Gehalt einsparen. Für das letzte Halbjahr bei den Niedersachsen wären das rund 1,5 Millionen Euro.

Testspiel ohne Fans

Fraglich also, ob Brekalo am kommenden Samstag noch dabei ist, wenn der VfL sein erstes Testspiel in dieser Vorbereitung absolviert. Wie erwartet, geht es am 10. Dezember um 13 Uhr gegen den dänischen Tabellenführer FC Nordsjaelland. Die VfL-Fans können ihre Mannschaft dabei jedoch nicht unter die Lupe nehmen - das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.