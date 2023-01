Brekalo in der Transferklemme: Schnappt ihm Lazovic den Monza-Platz weg?

Der VfL Wolfsburg bereitet sich auf die zweite Saisonhälfte in der Bundesliga vor, nur Josip Brekalo fehlt dabei. Der Kroate will weg, steckt aber womöglich in der Transferklemme.

Aus dem Wolfsburger Trainingslager in Almancil (Portugal) berichtet Thomas Hiete

Das letzte Mal in der Startelf stand Josip Brekalo im September beim Wolfsburger 0:2 bei Union Berlin. Der Tiefpunkt in dieser Saison für die Niedersachsen, deren Trainer Niko Kovac anschließend einige Dinge veränderte. Unter anderem spielt sein kroatischer Landsmann seither praktisch keine Rolle mehr. Wolfsburg startete seine Ungeschlagenserie, die auch nach den bisherigen drei Testspielen und dem aktuellen 3:2-Sieg gegen Hoffenheim Bestand hat, Brekalo schaute bis auf eine Ausnahme (eingewechselt beim 4:0 gegen Bochum) nur noch zu. Der Spieler will weg, Wolfsburg will ihn ziehen lassen - jedoch scheint der 24-Jährige, der krankheitsbedingt nicht mit im Trainingslager dabei ist, aktuell in der Transferklemme zu stecken.

Seit Wochen wird Serie-A-Aufsteiger AC Monza als größter Interessent gehandelt, bis heute jedoch ist der Klub nicht vorstellig geworden in Wolfsburg. Das könnte daran liegen, dass Trainer Raffaele Palladino einen anderen Spieler bevorzugt. Darko Lazovic soll ganz oben auf der Wunschliste stehen - und damit vor Brekalo. Schnappt ihm der Serbe den Platz in Monza weg?

Es wäre der nächste Stolperstein für Brekalo auf dem Weg raus aus Wolfsburg, wo er keine Zukunft mehr hat. Der Vertrag endet in einem halben Jahr, schon jetzt kann er gehen. "Das haben wir ihm im Sommer schon gesagt und das sagen wir jetzt auch noch", hatte Geschäftsführer Jörg Schmadtke unlängst erklärt. Bis Ende Januar muss Brekalo einen Klub finden, um seine ins Stocken geratene Karriere - aufgrund seines Reservistendaseins beim VfL verpasste er die WM - nicht vollends in die Sackgasse zu manövrieren. Seine unzähligen Berater arbeiten unter Hochdruck an einer Lösung. Jedoch: Das ist alles nicht so einfach. Nach kicker-Informationen scheiterten Wechselmöglichkeiten zu den spanischen Klubs aus Getafe und San Sebastian an den zu geringen Verdienstmöglichkeiten, in Wolfsburg kassiert Brekalo dem Vernehmen nach fast drei Millionen Euro.

Fraglich deshalb auch, ob ein aktuelles Gerücht zur Realität werden kann: Angeblich soll Brekalos Heimatverein Dinamo Zagreb den Flügelspieler im Visier haben als Ersatz für den zum FC Southampton wechselnden Mislav Orsic. Finanziell wird der kroatische Rekordmeister, den das Eigengewächs 2016 als Teenager in Richtung Wolfsburg verließ, kaum die Wünsche erfüllen können. Aber vielleicht ja die Chance bieten, wieder zur alten Stärke zurückzufinden.