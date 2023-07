Breitkreuz soll Bayern Amateuren defensive Stabilität verleihen

Die U 23 des FC Bayern München erhält routinierte Verstärkung für die Defensive. Steve Breitkreuz (31), zuletzt für Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga aktiv, wechselt in die Regionalliga.

Eigentlich war der SSV Jahn Regensburg nach dem Abstieg in die 3. Liga um einen Verbleib von Steve Breitkreuz bemüht. Der 31-jährige Innenverteidiger hatte jedoch andere Pläne und schließt sich nun der U 23 des FC Bayern in der Regionalliga an. Der gebürtiger Berliner soll den Bayern Amateuren mit seiner Erfahrung aus über 140 Spielen in der 2. Bundesliga in der Defensive Stabilität verleihen.

"Wir freuen uns, dass wir mit Steve einen erfahrenen Innenverteidiger verpflichten konnten. Er soll ein wichtiger Baustein bei der Entwicklung unserer jungen Spieler in der Regionalliga werden", äußerst sich Halil Altintop, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus, in einer Meldung des Rekordmeisters auf dessen Homepage.

Breitkreuz, der neben dem Jahn auch das Trikot von Erzgebirge Aue, Eintracht Braunschweig und Hertha BSC trug, unterschreibt einen Vertrag bis einschließlich Juni 2025. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei den FC Bayern Amateuren. Ich möchte vorangehen und dieses junge Team mit meiner Erfahrung unterstützen", so der Neuzugang, der am Dienstagabend direkt zur Mannschaft ins Trainingslager nach Leogang nachreiste.