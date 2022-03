Breitkreuz: "Die letzten Ergebnisse können für den Kopf zermürbend sein"

Jahn Regensburg ist auf der Suche nach Leichtigkeit. Das Rezept von Steve Breitkreuz klingt einfach: Erfolgserlebnisse. Gelingt ausgerechnet an seiner alten Wirkungsstätte der ersehnte Sieg?

Am 16. Januar war es, dass Regensburg letztmals gewann. Im ersten Pflichtspiel des Jahres zeigte der Jahn eine konzentrierte Leistung, dominierte den SV Sandhausen und siegte souverän mit 3:0. Es folgten vier Niederlagen und jüngst ein 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Bei diesem wirkten die Regensburger ungewohnt verunsichert, die Pleiten zuvor haben Spuren hinterlassen.

"Die letzten Ergebnisse können für den Kopf zermürbend sein, wenn der Aufwand selten den gewünschten Ertrag bringt. Deshalb ist der Punkt für das Gefühl sehr wichtig", erklärte Breitkreuz in einem auf der Jahn-Website veröffentlichten Interview. Der Innenverteidiger weiß: "Erfolgserlebnisse können uns wieder etwas mehr Leichtigkeit geben". Deshalb hofft er, "dass man den Punkt auch mit einem darauffolgenden Sieg veredelt, damit man den negativen Trend stoppen kann."

"Keine Mannschaft in der Liga spielt gerne in Aue"

Da kommt das Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten in Aue gerade recht - mag man meinen. Breitkreuz sieht das ein wenig anders: "In dieser Liga darf man niemanden unterschätzen, und ich glaube auch nicht, dass wir in der Position sind, jemanden zu unterschätzen. Ich glaube, keine Mannschaft in der Liga spielt gerne in Aue."

Wobei sich Breitkreuz selbst sehr wohl auf die Partie im Erzgebirgsstadion freut, schließlich verbrachte er fünf Saisons in Aue. "Natürlich ist eine Rückkehr zu dem Ex-Klub immer etwas Besonderes. In meinem Falle habe ich dort den Großteil meiner Laufbahn verbracht. Durch Corona und Verletzungen konnte ich das letzte Spiel vor Zuschauern im Frühling 2019 bestreiten. Deshalb freue ich mich besonders auf dieses Spiel - mit Fans", so der gebürtige Berliner.