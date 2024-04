Breithaupt und Pfeiffer: Chance für die Vergessenen?

Im Winter verdünnte der FC Augsburg seinen üppigen Kader. Weil es kaum Ausfälle gab, bekamen zwei Sommerneuzugänge dennoch keine Chance. Dies könnte sich nun ändern.

Ein Teil des Erfolgsgeheimnisses von Jess Thorup liegt ganz sicher darin, dass der Trainer des FC Augsburg einen Stamm an Spielern gefunden hat, denen er vertraut und die in der Regel zum Einsatz kommen. Wechsel nimmt der Däne höchstens punktuell vor. Nun beschäftigen Thorup vor dem Duell mit Union Berlin am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) jedoch Personalprobleme.

Mit Robert Gumny (Kreuzbandriss) und Elvis Rexhbecaj (Mittelfußbruch) sind zwei Profis bereits für den Rest der Saison außer Gefecht. Mit Kevin Mbabu (kleiner Faserriss), Iago (Fußprellung), Fredrik Jensen (Wade) und Kristijan Jakic (Achillessehne) fehlten vier Profis bereits beim 1:3 in Hoffenheim bzw. mussten früh ausgewechselt werden (Jakic). Hinter allen steht ein dickes Fragezeichen für die Partie am Freitag, was Thorups Optionen extrem einschränkt.

Das könnte die Chance für zwei fast vergessene Sommerneuzugänge bieten. In Hoffenheim kam Sechser Tim Breithaupt früh für Jakic in die Partie und stabilisierte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten mit fortdauernder Partie. 2,5 Millionen Euro überwies der FCA 2023 an den Karlsruher SC, unter Thorup stand der 22-Jährige aber noch nie in der Startelf, stand häufig gar nicht im Kader und war zuletzt am 15. Spieltag gegen Borussia Dortmund in der Schlussminute eingewechselt worden. Jakics Pech könnte sein Glück sein.

Patric Pfeiffer kam mit der Hypothek einer Sperre aus Darmstadt, zuletzt pausierte er verletzt. Die Einwechslung gegen Hoffenheim war erst der siebte Saisoneinsatz, ein ordentlicher. Für die 24-jährige, 1,96 Meter große Kante spricht die Kopfballstärke gegen Union. Pfeiffer könnte dann spielen, wenn Jeff Gouweleeuw mangels Alternativen als Rechtsverteidiger aushelfen muss.

Eigengewächs Kömür kann auf weitere Minuten hoffen

Neben diesem Duo bescherten die Personalprobleme einem Talent die Bundesligapremiere. Mert Kömür, 18-jähriges Eigengewächs, kam gegen Hoffenheim als Joker in der Offensive. Auch der 2005er-Jahrgang darf auf weitere Minuten hoffen.