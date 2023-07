Breithaupt: "Ich bin selbstbewusst genug, dass ich mich durchsetze"

Freiburg, Karlsruhe, Augsburg: Die Karriere von Tim Breithaupt entwickelt sich Schritt für Schritt und nach einem klaren Plan. Beim FCA will der 21-Jährige erst ankommen und dann durchstarten.

Aus dem Trainingslager des FC Augsburg in Schladming (Steiermark) berichtet Frank Linkesch

Am Freitag mischte Breithaupt wieder mit im Mannschaftstraining. Drei Tage lang musste der Neuzugang vom Karlsruher SC mit einer tiefen, entzündeten Blase am rechten großen Zeh aussetzen und verpasste auch das Testspiel gegen den FC Kufstein (9:0).

Ärgerlich, aber nur ein kleiner Rückschlag auf dem Weg zur Bundesligakarriere, glaubt und hofft der Sechser. "Nach zwei Jahren 2. Liga ist der Schritt in die Bundesliga jetzt sinnvoll", sagt der für sein Alter sehr reif und reflektiert wirkende Breithaupt und fügt an: "Ich bin selbstbewusst genug, dass ich mich durchsetze, möchte zunächst aber ankommen." Gelegenheit, sein Können zu zeigen, dürfte er im Test gegen die PSV Eindhoven am Samstag bekommen, wenn es über 2x75 Minuten geht.

Breithaupt hat einen spannenden Werdegang bis in den Profibereich hinter sich. Nach einem Jahr beim Offenburger FV wechselt er in das bekannt gute Leistungszentrum des SC Freiburg und pendelt die einfache Strecke über rund 45 Minuten. Anders als viele andere Talente zieht er schon in der C-Jugend als 15-Jähriger weiter, die gegenseitige Zufriedenheit hält sich in Grenzen.

Breithaupt: "Der KSC war in der Jugend das Beste, was mir passieren konnte"

Breithaupt trainiert in Hoffenheim zur Probe, erhält auch eine Zusage, entscheidet sich aber für den Karlsruher SC. "Der KSC war in der Jugend das Beste, was mir passieren konnte. Dort lief es bis zu den Profis perfekt", erinnert er sich. Breithaupt geht den Weg bis zu den Profis. Kein Nachteil ist, dass ihn Co-Trainer Zlatan Bajramovic schon aus der Jugend kennt und Christian Eichner ein Cheftrainer ist, der der Jugend eine Chance gibt. "Eiche hat keine Angst, junge Spieler einzusetzen. Ich spiele auf einer Position, da denkt man als Trainer einmal mehr nach, ob man einen Jungen bringt." 63-mal bringt der Trainer das Talent in der 2. Liga, das zwei Tore schießt.

Breithaupt ist ein Sechser. Ruhe am Ball, Spieltempo bestimmen, das Spiel ordnen und lenken, nennt er als seine besten Eigenschaften. Und weiß zugleich, dass beim FCA die Konkurrenz im Zentrum riesig ist: Niklas Dorsch, Elvis Rexhbecaj, Arne Engels, Renato Veiga, auch Arne Maier kann dort spielen. Bange ist ihm nicht davor. Schon im Winter wäre er gerne nach Augsburg gewechselt, nun hat es geklappt.

Breithaupt spürte "brutale Wertschätzung"

"Vom FCA habe ich eine brutale Wertschätzung gespürt", betont er und traut seinem Klub Einiges zu: "Wir haben eine junge, ambitionierte Mannschaft und Trainerteam. Ich glaube, wir können uns auf eine gute Saison freuen." Etabliert sich Breithaupt, will er auch beim DFB nach der U 20 weiter dabei sein. "Die deutsche U 21 ist ein Ziel, der nächste Schritt, den ich gehen möchte." Breithaupt hat viel vor. Da ist eine Blase nur eine kleine Störung.