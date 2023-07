"Breitgefächerte Erfahrung": Osnabrück leiht Union-Keeper Grill aus

Lennart Grill schließt sich leihweise Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück an. Der langjährige Junioren-Nationaltorhüter will bei seiner ersten Station im Unterhaus vor allem eines: Spielpraxis sammeln.

Stand bereits einmal für 45 Minuten in der Europa League auf dem Rasen: Lennart Grill. picture alliance/dpa/Kessler-Sportfotografie

Erst in diesem Sommer war Lennart Grill fest zum 1. FC Union Berlin gewechselt, nachdem die Köpenicker den Schlussmann zuvor nur vom Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen ausgeliehen und anschließend von einer Kaufoption Gebrauch gemacht hatten. Nun verleiht der Champions-League-Debütant seinen Ersatzkeeper gleich weiter. Der 24-Jährige wird in der kommenden Saison für den VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga auflaufen.

An der Bremer Brücke freut man sich über den Neuzugang. "Er hat eine hervorragende Ausbildung genossen, befindet sich im besten Fußballeralter und verfügt über breitgefächerte Erfahrung von der Bundesliga, über Junioren-Nationalmannschaften bis hin zum internationalen Fußball", begrüßte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh den Leihtransfer.

Grill drängt auf Spielpraxis und will "ein sicherer Rückhalt" sein

Der 1,92 Meter große Keeper soll den Konkurrenzkampf mit Philipp Kühn anheizen, der in Osnabrücks Aufstiegssaison zwischen den Pfosten stand. Nominell dürfte Grill jedoch zumindest ob seines Namens zunächst die Nase vorn haben.

Er selbst ist erpicht darauf, Spielpraxis im Unterhaus zu bekommen. "Mein Ziel ist es, möglichst viel Spielzeit in der 2. Bundesliga zu sammeln und dem Team ein sicherer Rückhalt zu sein", wurde Grill auf der Vereinswebseite des VfL zitiert.

Erfahrung aus einer Halbzeit Europa League

In der vergangenen Saison vertrat Grill fünfmal Fredrik Rönnow in der Bundesliga. Zudem durfte er sich in zwei DFB-Pokal-Spielen beweisen und wurde im letzten Spiel der Europa-League-Gruppenphase gegen Union Saint-Gilloise (1:0) zur zweiten Hälfte eingewechselt.

Profiluft hatte er zuvor schon in der 3. Liga geschnuppert. Im Laufe der Saison 2018/19 entwickelte Grill sich zum Stammkeeper beim 1. FC Kaiserslautern. In der Folgesaison war ihm der Platz im Kasten der Roten Teufel dann schon nicht mehr zu nehmen.

Nach insgesamt 51 Einsätzen in der 3. Liga und zehn Erstligaspielen drängt Grill nun auf Erfahrungen in der 2. Bundesliga, wo der frühere U-21-Nationaltorhüter bis dato noch keine Leistungsdaten vorzuweisen hat.

