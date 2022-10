Breites Grinsen: Pogba kommt dem Juve-Comeback näher

Ein Fingerzeig gen Himmel, ein lässiger Hackentrick und ein Chip an die Latte: Paul Pogba hat all das an diesem Dienstag im Juve-Training gezeigt - und damit für etwas Langersehntes gesorgt.

Paul Pogba: Als dieser Name im Sommer in Turin rauf- und runtergespielt worden war, war die Freude immens. Die Juvenisti freuten sich ungemein, dass der 29-Jährige nach seiner Rückkehr zu Manchester United im Jahr 2016 auch einer Rückkehr zur Alten Dame zugestimmt hatte. Dort war der Stern des bei den Red Devils ausgebildeten Mittelfeldmannes schließlich zwischen 2012 und 2016 erst so richtig aufgegangen - und hatte den Ideengeber sowie Regisseur erst zu dem Mann geformt, der schließlich 2018 in Russland als Ankerpunkt im französischen Mittelfeld Weltmeister wurde.

Seither aber lief es gar nicht - weder beim zuletzt heftig kriselnden italienischen Rekordmeister noch bei Pogba selbst. Der Routinier kam angeschlagen, wollte auch aufgrund der anstehenden Winter-Weltmeisterschaft in Katar zunächst keine Knie-Operation vornehmen lassen, begab sich dann doch unters Messer - und stand bis dato kein einziges Mal seit seiner Rückkehr auf dem Feld für Juve.

Juve-Rückkehr und WM-Ticket?

Die Meniskus-OP verlief allerdings gut, was in einem vorläufigen Höhepunkt an diesem Dienstag mündete: Nach etlichen Reha-Maßnahmen kehrte Pogba tatsächlich mit Stollenschuhen ins Training zurück. Dabei lachte der Franzose, trickste ein wenig und trat auch stärker gegen die Kugel - und all das versehen mit einem breiten Grinsen.

In den italienischen Medien wird nun fleißig spekuliert - und der Konsens gefunden, dass Pogba wohl doch noch dieses Jahr eingreifen und sein erstes Pflichtspiel seit seiner Rückkehr für die Bianconeri absolvieren soll. Juventus-Trainer Massimiliano Allegri hatte in der Vergangenheit betont, dass er erst im Januar mit seinem Schlüsselspieler rechnen würde.

Jetzt aber sei es denkbar, dass Pogba noch Ende des Monats oder Anfang November richtig loslegen und damit zugleich wieder eine WM-Option für die französische Auswahl sein könnte. Es wäre gerade für Pogba selbst nach langer Leidenszeit inklusive angeblicher Erpressung seines Bruders sicherlich ein ganz helles Licht am Ende eines Tunnels.