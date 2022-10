Breitenreiters ungewollter Barcelona-Vergleich: "... da waren wir deutlich besser"

Im Duell mit Hoffenheim war der 1. FC Köln zuletzt ein verlässlicher Punktelieferant. Von der jüngsten Niederlage gegen Bayern München will sich die TSG nicht irritieren lassen.

Der Trend ist stabil und eindeutig. Seit zwölf Spielen ist Hoffenheim gegen die Kölner schon ungeschlagen (drei Remis) und gewann dabei die jüngsten acht Duelle allesamt. Zudem trafen die Kraichgauer bislang gegen keinen anderen Bundesligisten so häufig, es steht der 50. Treffer gegen den FC an. Und nun kann die TSG auch noch ausgeruht beim vom Europacup gestressten Gegner antreten, nachdem die DFL eine von beiden Klubs befürwortete Verlegung abgelehnt hatte.

Breitenreiter spielte mit Baumgart einst in Wolfsburg

Dennoch rechnet TSG-Coach André Breitenreiter nicht mit Kölnern auf Sparflamme. "Das ist eine Mannschaft, die sehr emotional spielt und einen guten Plan hat. Jetzt haben sie eine hohe Belastung, an die sie nicht gewöhnt sind. Dennoch spielen sie sehr aggressiv, das Publikum wird sie unterstützen, sie sind auch bei Standards sehr gefährlich und haben schon viele Tore erzielt. Insofern wartet eine spannende Herausforderung auf uns", so der 49-Jährige, der vor 24 Jahren noch Mannschaftskollege seines Trainerkollegen Steffen Baumgart war. "Ich habe mit Steffen Baumgart zusammengespielt in Wolfsburg, wir kennen uns aus der Vergangenheit, ich freue mich aufs Wiedersehen. Wir hatten ein gutes Verhältnis, haben uns auf dem Platz gut verstanden, aber auch außerhalb, aber das ist so viele Jahre her und wir hatten keinen regelmäßigen Kontakt mehr. Jeder ist seinen Weg gegangen."

Barcelona hatte gegen München nicht eine Torchance, da waren wir deutlich besser. André Breitenreiter

Den geht Breitenreiter aktuell mit der TSG und will sich auch nicht von der jüngsten Niederlage gegen Bayern München (0:2) davon abbringen oder irritieren lassen. "Wir wollen unseren Weg weitergehen und mit Überzeugung auftreten. Wir haben auch gegen die Bayern ein gutes Spiel gemacht, es fehlten Kleinigkeiten, um zu gewinnen", so Breitenreiter, "wir haben in der Champions League gesehen, dass Barcelona gegen München nicht eine Torchance hatte, da waren wir deutlich besser - ohne uns mit Barcelona vergleichen zu wollen." Nur sollte seine Mannschaft auch in Köln mit demselben Engagement agieren. "Wir brauchen wieder so eine Leistung, mindestens. Und den Glauben daran, diesen Weg weiterzugehen, aber das macht die Mannschaft total, wir trainieren intensiv und schrauben täglich an unserer Weiterentwicklung. Wir möchten uns auch in Form von Punkten in Köln belohnen."

Baumgartners Jubiläum gegen den Lieblingsgegner

Das möchte sich endlich auch wieder Christoph Baumgartner, der zuletzt einen Treffer mehrfach knapp verfehlte. Da kommt ihm sein Lieblingsgegner wie gerufen. In bislang fünf Duellen mit Köln schoss der Österreicher vier Tore - so viele wie gegen keinen anderen Klub. Zudem legte er drei weitere Treffer auf - auch das ist persönlicher Bestwert. Gute Vorzeichen, um seinem 100. Bundesligaspiel für Hoffenheim einen würdigen Rahmen zu geben.