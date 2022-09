Breitenreiters Qual der Wahl: Nsoki oder Akpoguma?

Mit 12 Millionen Euro war Stanley Nsoki der teuerste Zugang der TSG Hoffenheim in der Sommertransferperiode. Zuletzt allerdings hatte Kevin Akpoguma die Nase vorne. Doch gegen den SC Freiburg könnte der Franzose eine neue Chance in der Startelf erhalten.

Dass Nsoki eine zentrale Rolle in den Plänen von André Breitenreiter spielen wird, war bereits zum Saisonstart ersichtlich: Da war der 23-Jährige früh als Einwechsler gefragt nach Stefan Poschs Gelb-Roter Karte beim 1:3 in Mönchengladbach. Eine Woche später dann startete Nsoki, musste aber beim 3:2 gegen den VfL Bochum zur Pause Akpoguma weichen - und fehlte dann aufgrund einer Muskelverletzung. Dies nutzte Akpoguma, um sich in der Dreierkette durchaus überraschend festzuspielen.

Allerdings wählte Breitenreiter am vergangenen Samstag beim 4:1 gegen Mainz 05 gewissermaßen die Gegenrochade zur Bochum-Partie: Zur Pause nahm Breitenreiter den bereits früh mit Gelb belasteten Akpoguma runter und brachte Nsoki. Der Neuzugang agierte ordentlich, mit ihm wirkte die Hoffenheimer Defensive insgesamt sicherer - was allerdings auch an der Tatsache liegen könnte, dass die Gäste ab der 41. Minute nach einer Roten Karte gegen Alexander Hack den Durchgang zwei komplett in Unterzahl verbrachten. Geschmälert hat Nsoki seine Chancen auf einen Startelfeinsatz am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) gegen den Sportclub gewiss nicht, Breitenreiter hat die Qual der Wahl.

Ein gutes Omen vor dem Duell mit Streich

Überhaupt kann der TSG-Trainer frohen Mutes aufs Duell Nord- kontra Südbaden vorausblicken, weist die Statistik doch ein gutes Omen für ihn aus: In fünf Begegnungen mit seinem SC-Pendant Christian Streich ging der 48-Jährige noch nie als Verlierer vom Feld. Zweimal siegte Breitenreiter, dreimal trotzte er dem amtierenden Trainer des Jahres ein Remis ab.

Benni Hofmann