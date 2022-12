Breitenreiters Plan: Angriff nach der Grundsicherung

Mit gefestigter Defensive und neuem Offensivschwung soll im neuen Jahr eine Aufholjagd bei der TSG Hoffenheim gelingen.

Fast ohne Atempause und freie Tage legten die Hoffenheimer Profis vom 6. bis 21. Dezember die Grundlagen für die Restsaison. Konditionell wie taktisch. Dazu hatte das Trainerteam um Chef André Breitenreiter zuvor die bislang absolvierten 15 Spiele akribisch unter die Lupe genommen, um herauszufinden, wie und warum es zu dem Leistungsknick gekommen war. Schließlich hatte die TSG unter ihrem aus der Schweiz geholten Meistertrainer einen beachtlichen Start hingelegt. Noch am siebten Spieltag lagen die Kraichgauer voll auf Kurs und belegten Rang vier.

Auch das folgende Remis bei Hertha BSC war da noch kein Beinbruch. Zwar rutschte die TSG auf Platz 5 ab, stellte aber mit erst acht Gegentreffern noch imvmer die viertbeste Defensive der Liga hinter Union Berlin, dem SC Freiburg und Bayern München (alle 6). Doch das 1:1 in der Hauptstadt bedeuteten erste Punktverluste gegen einen eigentlich unterlegenen Gegner. Ein Phänomen, dass sich wiederholen sollte.

Auch beim folgenden 1:2 gegen Bremen, später beim 1:1 in Köln und zum Abschluss gegen Wolfsburg (1:2) gab Hoffenheim vermeidbar Punkte ab, gegen Bayern München (0:2) sowie die in Topform aufwartende Eintracht Frankfurt (2:4) und RB Leipzig (1:3) war die TSG dagegen chancenlos. Rang 11 lautet das ernüchternde Zwischenergebnis mit ebenso vielen erzielten wie kassierten Tore (je 22).

Sie können sicher sein, dass die Belastungen sehr hoch sind, damit wir viele Körner sammeln für die Rückrunde. André Breitenreiter

"Wir haben die ersten 15 Spiele intensiv analysiert, das hat gezeigt, dass wir nach einer sehr guten Startphase hinten raus auch gegen gute Gegner gespielt haben, aber trotzdem gerade nach Ballverlusten zu viele Umschalt-Gegentore bekommen haben", erkannte Breitenreiter als zentralen Schwachpunkt und leitete daraus seine Strategie ab, zunächst volle Konzentration auf die "Grundsicherung" zu legen und die Defensivarbeit zu stärken.

"Vor Weihnachten gab es einen einzigen Schwerpunkt", verriet Breitenreiter, "das Gegenpressing und das gemeinsame Verteidigen nach Ballverlust. Das haben die Jungs im Training fantastisch umgesetzt, sie waren sehr fleißig, sehr engagiert. Sie können sicher sein, dass die Belastungen sehr hoch sind, damit wir viele Körner sammeln für die Rückrunde."

In den drei Testspielen war das allerdings noch nicht wie gewünscht erkennbar, schließlich handelte sich Hoffenheim gegen die Drittligisten Elversberg (4:3) und 1860 München (3:2) sowie Zweitligist Fürth (3:3) acht Gegentreffer ein. "Die Gegentore sind natürlich viel zu viele, das darf in dieser Form nicht passieren", bilanzierte der 49-Jährige, war aber dennoch nicht beunruhigt, weil den meisten "krasse individuelle Fehler vorausgingen, die sicher auf den aktuellen körperlichen Zustand zurückzuführen sind, weil nicht jeder frisch ist".

Aktuell genießen die Hoffenheimer Profis besinnliche, aber keineswegs inaktive Tage. "Alle kriegen einen Laufplan mit über Weihnachten, je nachdem wie viele Einheiten sie absolviert haben und wie die individuelle Testungen ausfallen", hatte Breitenreiter versichert und das inhaltliche Programm angekündigt fürs neue Jahr angekündigt. Dann wird wieder auf Angriff umgeschaltet. "Damit wir im Januar dann mit ganz viel Fußball und Offensivaktionen im Trainingslager starten." Nach dem Auftakt am 2. Januar fliegt der TSG-Tross tags darauf an die portugiesische Algarve, um den Feinschliff zu legen für die restlichen 19 Spiele, in denen Breitenreiter eine Aufholjagd Richtung internationale Plätze starten will.