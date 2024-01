Breitenreiters Blick auf die 2. Liga: "Ein HSV-Aufstieg ist alternativlos"

Als einziger Trainer in den vergangenen zehn Jahren schaffte er gleich zweimal mit seinen Teams den Sprung in die Bundesliga. Für den kicker beleuchtet André Breitenreiter die Situation im Unterhaus vor dem Rückrundenstart am Wochenende.

Er spielte unter anderem für Holstein Kiel und den Hamburger SV, trainierte den SC Paderborn 07, Schalke 04 und Hannover 96. Und als Hospitant weilte er während seiner Trainerausbildung sogar einst bei Eintracht Braunschweig. Obwohl André Breitenreiter, inzwischen Schweizer Meister mit dem FC Zürich und zuletzt Coach der TSG 1899 Hoffenheim, der 2. Liga "entwachsen" scheint, beschäftigt er sich nach wie vor mit dieser Spielklasse und kann eine fundierte Einschätzung vor dem Start der Rückrunde am kommenden Wochenende abgeben.

"Als Hannoveraner Junge schweift mein Blick immer zu 96", räumt der in Langenhagen geborene, 50-jährige Ex-Profi in einer Experten-Kolumne im kicker (Montag-Ausgabe) ein. Mit Abwehrchef Marcel Halstenberg besitze sein früherer Klub, mit dem er 2017 ins Oberhaus durchstartete, einen "enormen Stabilisator in der Defensive". In der Offensive gelte das für Florent Muslija, der im ersten Saisonteil bei Breitenreiters früherem Verein SC Paderborn 07 "ein Garant" gewesen sei. Mit den Ostwestfalen war dem Trainer 2014 der Aufstieg in die Bundesliga gelungen.

Vorteil in Kiel: Die Ruhe

Allein schon aufgrund der wirtschaftlichen Möglichkeiten seien die großen Traditionsklubs mit Erstliga-Vergangenheit stets als Favoriten einzustufen, so Breitenreiter, der in diesem Zusammenhang Fortuna Düsseldorf und den Hamburger SV nennt. Auch Hertha BSC habe sich - im Unterschied zu Mitabsteiger Schalke 04 - nach dem großen Umbruch noch rechtzeitig gefangen, um im oberen Drittel der Tabelle anzugreifen. Jedoch: "Vor allem für den HSV ist, auch bei dieser Vorgeschichte der letzten Jahre, ein Aufstieg eigentlich alternativlos." Im Norden sieht Breitenreiter freilich zwei große Konkurrenten. "Selbst wenn keiner an der Spitze konstant marschiert: Klassefußball ohne die großen Stars bieten sie allemal in Kiel und auf St. Pauli. Eine klare Handschrift des Trainers und eine klare Struktur in der Führung sind da sichtbar." Zumindest bei der KSV Holstein komme ein Standortvorteil hinzu. Alles gehe "ruhiger, beschaulicher zu". Er selbst habe das in Paderborn einst erlebt. "Aber in der finalen Phase ist die Aufmerksamkeit auch für die vermeintlich Kleinen groß. Man muss sich viel äußern, steht im Fokus." Dann brauche es nicht nur sportliche Klasse sondern "insbesondere Glaube, Biss und Winner-Mentalität", um gut über die Ziellinie zu gehen.

Braunschweigs Chancen im Keller

Spannend geht es auch im Abstiegskampf der 2. Liga weiter, wenngleich Breitenreiter die drei jetzt auf den bedrohlichen Rängen stehenden Vereine - Rostock, Braunschweig, Osnabrück - in der Rolle sieht, die Abstiegsfrage untereinander zu klären. Mit unterschiedlichen Chancen. Beim FC Hansa sei der Effekt des Trainerwechsels hin zu Mersad Selimbegovic noch abzuwarten. Eintrachts Chancen im Keller macht Breitenreiter an einer anderen Person fest: "Ermin Bicakcic, den ich als Trainer zuvor in Hoffenheim erlebte, weckt als Führungsspieler die Hoffnungen." Die Neulinge Elversberg und Wiesbaden hätten sich bereits ordentliche Punktepolster angelegt, allerdings, so Breitenreiter, bleibt eine Rest-Gefahr, noch einmal abzurutschen: "Wenn die Aufstiegseuphorie verflogen ist, braucht es Stehvermögen."