Breitenreiter testet Rudy als Hasebe

Cheftrainer André Breitenreiter hat eine Idee für eine neue Verwendung von Hoffenheims Rekordspieler.

Aus Hoffenheims Trainingslager in Kitzbühel berichtet Michael Pfeifer

Zunächst schien es nur ein Notbehelf in einer Trainingsübung zu sein. Aber Breitenreiter meint es ernst. Auch im Testspiel gegen Puskas Akademia FC aus Ungarn (2:0) übernahm Sebastian Rudy die zentrale Rolle in der Hoffenheimer Dreierkette. Der Abwehrkette wohlgemerkt. Zwar hatte der gelernte zentrale Mittelfeldspieler auch schon als offensiv ausgerichteter Rechtsverteidiger starke Spiele gemacht, sogar in der Nationalmannschaft. Aber mit der Abwehrzentrale hätten die wenigsten den 32-Jährigen in Verbindung gebracht. Breitenreiter sehr wohl. Und keineswegs als Verlegenheitslösung, weil nun schon zwei Verpflichtungen für die Innenverteidigung gescheitert sind.

"Das ist keine Lösung, um ihm eine Position zu verschaffen, sondern ich glaube, dass Sebastian für diese Position eigentlich prädestiniert ist", argumentiert Breitenreiter, "weil er als Stratege von hinten heraus das Spiel leiten kann. Wie es zum Beispiel auch Hasebe in Frankfurt über viele Jahre gemacht hat, der auch nicht der größte Spieler ist. Das wollte ich mir mal anschauen, weil wir spielerische Optionen brauchen und mit Sebastian einen extrem ballsicheren Spieler haben."

Natürlich zeigte Rudy seine spielerische Klasse im Spielaufbau und in der weitsichtigen Spielverlagerung auch auf dieser Position, gewissermaßen als tiefergelegter Sechser. Allerdings wurden auch die naturgemäß vorhandenen Defizite im Defensivzweikampf offensichtlich. Zudem ist Rudy auch auf Strecke nicht der schnellste Spieler, der den hoch aufgerückten Verbund in der Tiefe wirkungsvoll absichern kann. Es wird spannend, wie weit Breitenreiter dieses Experiment treibt. Das wird davon abhängen, wie schnell sich Rudy an die neue Aufgabe gewöhnt, beziehungsweise, ob seine Inspiration fürs Aufbauspiel die Risiken vertretbar überwiegt.