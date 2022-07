Breitenreiter sucht Innenverteidiger - und spricht über Raum-Ersatz

Im kicker-Interview (Print-Ausgabe von Montag) hat sich Trainer André Breitenreiter (48) unter anderem zu den Transferplänen der TSG Hoffenheim geäußert - und zum umworbenen David Raum.

Derzeit begeht Breitenreiter in Kitzbühel sein erstes Trainingslager als TSG-Trainer. Ob er mit diesem Kader auch in die neue Bundesliga-Saison geht? Wohl fraglich. "Wir werden in der Innenverteidigung noch schauen", kündigt Breitenreiter im kicker-Interview an. Man werde allerdings auch "nicht aus Aktionismus heraus Transfers tätigen".

Ein Kandidat für die Planstelle könnte Bayern-Akteur Chris Richards sein, der in der vergangenen Saison bereits leihweise für die Kraichgauer auflief. Zuletzt hatte der kicker berichtet, dass ein Gegengeschäft mit David Raum denkbar wäre - denn es mehren sich die Hinweise, dass sich neben Borussia Dortmund und Klubs aus England auch der FC Bayern mit der Personalie Raum befasst.

kicker Wochenendrückblick vom 17.7.2022 Matthijs de Ligt wechselt zum FC Bayern München, Deutsche EM-Frauen bereit für Österreich, Paderborn erster Tabellenführer der neuen Zweitliga-Saison kicker Wochenendrückblick vom 10.7.2022 10.07.2022 kicker Wochenendrückblick vom 3.7.2022 03.07.2022 kicker Wochenendrückblick vom 26.6.2022 26.06.2022 kicker Wochenendrückblick vom 19.6.2022 19.06.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Sollte der Nationalspieler die TSG noch verlassen, müsste aber wiederum auf dieser Position nachgebessert werden. "Wenn man den besten Spieler abgibt, werden wir sicher schauen, dass wir einen Spieler für diese Position bekommen", kündigt Breitenreiter an. "Unabhängig von Robert Skov oder Marco John wollen wir die Stelle auch wieder besetzen."

Eine Deadline für einen eventuellen Raum-Verkauf werde er aber nicht fordern. "Davon bin ich weit entfernt, das bringt nichts", erklärt der Coach. "Ich gehe fest davon aus, dass wir Ersatz holen, falls der beste Spieler geht. Ob der dann gleichwertig sein kann bei dieser Qualität, diese Frage stellt sich eher nicht."

Für welche Art Fußball er steht, wie er die Defensivprobleme beheben will und wann er ungemütlich wird, erklärt Breitenreiter im ausführlichen kicker-Interview - jetzt in der aktuellen Montagsausgabe oder bequem im eMagazine abrufbar.