Breitenreiter plant Provokationen

Nach der schläfrigen Startphase beim 3:2-Sieg gegen Bochum will der TSG-Coach einen Hallo-wach-Effekt erzeugen.

Für André Breitenreiter war es ein neues Phänomen, für langjährige Beobachter der TSG eher nicht. Immer wieder mal hatte Hoffenheim auch schon unter Vorgänger Sebastian Hoeneß die Anfangsphasen regelrecht verschlafen und sich frühen Rückständen ausgesetzt, die es dann mit viel Aufwand aufzuholen galt. So auch am Samstag gegen Bochum, als die Hausherren ein 0:2 noch in den ersten Dreier der Saison umbogen. Schon in der Vorsaison war die TSG mit 22 (von insgesamt 46) erst nach Rückständen noch geholten Punkten die beste Mannschaft der Liga in dieser Kategorie.

"Das zeugt von einem tollen Charakter"

Nun will der neue Cheftrainer verhindern, dass seine Schützlinge regelmäßig zunächst in träges Fahrwasser geraten. "Am Ende können wir es nicht versprechen, dass das nicht wieder passiert", schickt Breitenreiter voraus, "aber das Erfolgserlebnis gegen Bochum war extrem wichtig. Wir sind nicht gut gestartet, das führt zu Verunsicherung, weil man sich unterbewusst Gedanken macht. Aber diesem Widerstand sind die Jungs super begegnet, sie haben sich gewehrt und dann stabil keine Chancen mehr zugelassen und den Druck immer weiter erhöht. Das zeugt von einem tollen Charakter und einer Stabilität, die wir uns in einem Prozess aufbauen wollen."

Nun sind die Hoffenheimer am Samstag gerade in Leverkusen gefordert (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), von Beginn an mit voller Konzentration und Elan zu Werke zu gehen, um den nach drei Pflichtspiel-Niederlagen womöglich verunsicherten Gastgeber nicht mit eigenen Nachlässigkeiten den Weg zurück in die Erfolgsspur zu weisen.

Bereitschaft und Geistesgegenwart sollen gereizt werden

Deshalb will Breitenreiter einen Hallo-wach-Effekt erzeugen. Wie genau, das verrät er nicht. "Wir werden uns sicherlich das eine oder andere an Provokationen oder Regeln überlegen, damit das nicht mehr so häufig oder gar nicht mehr passiert", deutet der 48-Jährige Maßnahmen an, um das Aufmerksamkeits-Level mit dem Anpfiff und nicht erst verspätet hochzufahren. Nicht der Gegner soll provoziert werden, sondern die eigene Mannschaft zu mehr Anspannung, Bereitschaft und Geistesgegenwart gereizt werden. "Grundsätzlich geht es darum, besser ins Spiel zu kommen, und da kann man sich schon Sachen überlegen, die dafür sorgen, dass das besser wird", versichert Breitenreiter, "was, das verrate ich nicht, denn dann überraschen wir den Gegner ja nicht."

Offen bleibt auch, ob und wie stark verändert die TSG in der Hintermannschaft bei Bayer antreten wird. Denn wie sich erst verspätet herausstellte, war Stanley Nsoki gegen Bochum auch wegen einer Blessur am Oberschenkel schon zur Pause ausgewechselt worden. "Er hat sich relativ früh eine kleine Verletzung zugezogen am Oberschenkel und war dadurch extrem gehemmt, deswegen ist diese Personalie mit einem großen Fragezeichen zu versehen", so der TSG-Trainer, der die verhaltene Spielart seines Neuzuganges somit erst im Nachgang nachvollziehen konnte, "er war einfach gehemmt und hat sich nicht getraut, sofort Bescheid zu geben, weil es ihm unangenehm war. Das spricht für einen tollen Menschen und einen sehr guten Charakter, aber wir brauchen die Informationen, um die Mannschaft bestmöglich aufzustellen. Er wird uns in dieser Saison noch sehr helfen."

Vogts Einsatz steht nichts im Weg

Ob auch am Samstag, ist zumindest fraglich. Ebenso, ob der beim Saisonstart desorientierte Stefan Posch nach seiner abgesessenen Gelb-Rot-Sperre gleich eine neue Bewährungschance erhält oder sich der Österreicher zunächst erst wieder hinten anstellen muss. Schließlich hatte sich die TSG in der Besetzung der Dreierkette mit Ozan Kabak, Kevin Vogt, Kevin Akpoguma und später sogar mit Pavel Kaderabek für den angeschlagenen Vogt gefestigt gezeigt. Vogts Kopftreffer hat sich als nicht schwerwiegend herausgestellt, dem Einsatz des Abwehrchefs steht deshalb rein körperlich nichts im Weg.