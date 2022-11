Breitenreiter: "Mit Grischa fehlt eine Säule"

Antreiber, Dauer- und Tiefenläufer: Der Ausfall von Grischa Prömel nach seinem Knöchelbruch wiegt schwer für die TSG Hoffenheim. Wie kann Andre Breitenreiter seinen Mittelfeldmann ersetzen?

Mit dieser Frage wird sich der Trainer in den Stunden vor dem Gastspiel bei Eintracht Frankfurt am Mittwoch (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) intensiv beschäftigen müssen. Denn Prömel hat sich binnen kürzester Zeit zu einer enorm wichtigen Personalie bei den Kraichgauern aufgeschwungen. Der 27-Jährige, im Sommer ablösefrei vom 1. FC Union Berlin geholt, ist der laufstärkste Spieler der Liga mit im Schnitt 12,44 Kilometer pro Partie, auf Platz zwei rangiert Joshua Kimmich vom FC Bayern (12,13 km) vor dem Kölner Ellyes Skhiri (12,03 km).

Auch Prömels Läufe in die Tiefe machen den gebürtigen Stuttgarter so wertvoll für die TSG. Zudem lobt Breitenreiter ihn als "absoluten Führungs- und Mentalitätsspieler". Prömel, der nach seinem Knöchelbruch beim 1:3 gegen RB Leipzig bereits am Sonntag operiert wurde, ist zweifelsfrei einer der Antreiber der Truppe.

"Mit Grischa fehlt eine Säule. Trotzdem haben wir die Möglichkeiten, die Position zu besetzen", sagt Breitenreiter. Diese Aussage lässt den Schluss zu, dass der Coach an der Grundformation nichts verändern möchte, also auch ohne Prömel auf ein Mittelfeldzentrum aus einem Sechser und zwei Achtern setzt.

Als Spielertyp am ähnlichsten aus dem TSG-Kader ist Prömel Dennis Geiger. Auch das Eigengewächs ist ein aggressiver Zweikämpfer, allerdings ist Geiger etwas stärker, wenn er das Spiel vor sich hat, auf der Sechs. Vorteile hat Geiger im Abschluss, der 24-Jährige verfügt über eine glänzende Schusstechnik. Nachteile sind bei ihm definitiv im Bereich Dynamik und Endgeschwindigkeit zu verorten. Entschiede sich Breitenreiter für den ehemaligen U-21-Nationalspieler, könnte Angelo Stiller auf die Sechs rücken.

Breitenreiter hat ein paar Optionen

Spielstärker als Prömel wäre Sebastian Rudy, für den der Faktor Erfahrung spricht, sowie die Talente Muhammed Damar oder Tom Bischof. Außenseiterchancen hat Finn-Ole Becker, der sich zuletzt nach einem Tief immerhin wiederholt in den Spieltagskader gekämpft hat. Oder Breitenreiter wählt die ganz offensive Option mit Andrej Kramaric auf der Acht. Der Kroate ist in jedem Fall der kompletteste Akteur in den Hoffenheimer Reihen und kann mit einer einzigen Aktion eine komplette Defensive aushebeln. Andererseits wäre die Nominierung des Offensiven Kramarics gerade gegen das im Zentrum mit Daichi Kamada, Sebastian Rode oder Djibril Sow stark besetzte Frankfurt ein Wagnis. Man darf gespannt sein, was sich Breitenreiter einfallen lässt.