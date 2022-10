Breitenreiter: "Man geht anders miteinander um"

Nach dem 1:2 gegen Werder Bremen übt Hoffenheims André Breitenreiter Kritik am Verhalten des Schiedsrichtergespanns. Allerdings bleibt der TSG-Trainer dabei vage.

Andre Breitenreiter war sauer an diesem späten Freitagabend. Anders ist es nicht zu erklären, dass der Trainer der TSG Hoffenheim an die nach Bundesliga-Partien übliche Spielanalyse noch eine Schirikritik heftete: "Es sind auch ein paar Dinge gewesen vom Schiedsrichtergespann, die mir nicht gefallen haben. In der Art und Weise der Kommunikation ist deutlich Optimierungsbedarf im Umgang. Da sind ein paar Verhaltensweisen gewesen, die haben uns nicht gefallen. Da geht man anders miteinander um."

Das waren schon deutliche Worte an Benjamin Cortus (Röthenbach a. d. Pegnitz) und dessen Gespann. Allerdings sind sie schwer zu überprüfen, weil Breitenreiter auch auf Nachfrage nicht ins Detail gehen wollte. Letztlich bleibt Raum für Interpretationen.

In Sachen Fachlichkeit wurde Breitenreiter konkreter: Die gelbe Karte für Kevin Vogt empfand der 49-Jährige als falsch, weil sie laut Breitenreiter für das erste Foul des Abwehrchefs gezeigt worden sei - was durchaus so sein mag, allerdings ist es auch unstrittig, dass Vogt gegen Leo Bittencourt den Fuß obendrauf hielt.

"Für uns war das nicht gleich verteilt", fand Breitenreiter. In der Tat hätte Cortus wenige Minuten vorher Christian Groß ebenso verwarnen müssen für sein Klammern gegen Dennis Geiger, nachdem er eigentlich richtigerweise den Vorteil hatte laufen lassen. Größere Fehler des Gespanns stachen nicht ins Auge.

Der Schiedsrichter hat fünf Minuten gebraucht, um sich diese Szene anzugucken und hat dann festgestellt, dass es eine klare Fehlentscheidung ist. André Breitenreiter

Wenngleich es natürlich noch eine Szene gab, an der sich die Protagonisten zumindest reiben konnten: Der späte Strafstoß, den Stanley Nsoki gegen Mitchell Weise verursacht hatte und der das 2:1-Siegtor für Werder durch Niclas Füllkrug bedeutete. "Den kann man berechtigt geben", so Breitenreiter, der jedoch auch anmerkte: "Der Schiedsrichter hat fünf Minuten gebraucht, um sich diese Szene anzugucken und hat dann festgestellt, dass es eine klare Fehlentscheidung ist. Weiser macht das clever, er kriegt den Kontakt, geht zu Boden. Deswegen ist es auch richtig. Ob es dann dem Kontakt geschuldet war, ist etwas anderes." Zudem monierte der TSG-Trainer die mit sechs Minuten in seinen Augen zu gering ausgefallene Nachspielzeit.

Später, in kleinerer Runde, präzisierte Breitenreiter mit Blick auf den Strafstoß: "Mir ist das zu einfach. Wir alle wissen, dass er das clever gemacht hat. Stanley trifft den Ball nicht, er nimmt den Fuß hoch, läuft gegen den Fuß und geht im zweiten Schritt zu Boden. Weil er dann merkt, das ist eine Chance, um Elfmeter zu kriegen." Damit hat der Hoffenheimer Fußballlehrer nicht ganz Unrecht, weil die Szene kurios aussieht und es final nicht zu sagen ist, ob Weiser nach seinem weiteren Schritt fallen muss oder eben nicht. Dafür spricht sein hohes Tempo, dagegen, dass der gesamte Bewegungsablauf nicht flüssig aussieht. Letztlich aber eine regelkonforme Entscheidung, wie Breitenreiter selbst auch unterstrich.