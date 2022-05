Breitenreiter kommt nicht allein

Nach der Beendigung der Feierlichkeiten rund um die Schweizer Meisterschaft ist für André Breitenreiter das Kapitel Zürich abgeschlossen. Der 48-Jährige soll weitere Mitarbeiter mit nach Hoffenheim bringen.

Es dürfte nun schnell gehen. Nachdem André Breitenreiter den Titelgewinn in der Schweiz mit dem FC Zürich ausgekostet hat, soll der 48-Jährige zügig als neuer Cheftrainer der TSG Hoffenheim vorgestellt werden. Da steht nur noch ein Vollzug an, dem Vernehmen nach soll sich die festgeschriebene Ablöse für Breitenreiter in dessen noch bis 2023 in der Schweiz datierten Vertrages noch unterhalb der bislang gehandelten Summen bewegen.

Allerdings könnten weitere Abstandszahlungen hinzukommen. Denn nach kicker-Informationen kommt Breitenreiter nicht alleine nach Hoffenheim. Demnach sollen zwei weitere Mitarbeiter in Zürich losgeeist werden. Dabei handelt es sich zum einen um Co-Trainer Darius Scholtysik.

Scholtysik arbeitete auch unter Lieberknecht

Der 55-Jährige hatte Breitenreiter im vergangenen Sommer nach Zürich begleitet und soll den Weg nun weiter mitgehen. Scholtysik hatte zuvor in gleicher Funktion in Deutschland bereits unter Cheftrainer Torsten Lieberknecht beim MSV Duisburg und bei Eintracht Braunschweig gearbeitet. Damit würde auch der schon länger gereifte Wunsch bei der TSG erfüllt, den Trainerstab mit einer erfahrenen Kraft anzureichern.

Zudem soll wohl auch der Analyst Fabian Sander in den Kraichgau wechseln. Der 37-jährige Quedlinburger arbeitet bereits seit fünf Jahren in Zürich, hatte davor aber auch schon unter Breitenreiter gearbeitet.