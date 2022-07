Breitenreiter: "Ich weiß, wie es ist, den Pokal hochzustemmen"

Dass André Breitenreiter schon mal DFB-Pokalsieger war, soll der TSG Hoffenheim zu ihrem bisher besten Abschneiden verhelfen. Der 48-Jährige steht vor seinem ersten Pflichtspiel.

Viel besser vorbereitet kann man nicht sein auf den ersten Pflichtspielgegner. "Rödinghausen ist nicht ganz so weit von meiner Heimat entfernt, insofern kenne ich den Verein", erklärte André Breitenreiter zwei Tage vor dem Pokalspiel beim Regionalligisten. "Der Klub hat sich toll entwickelt, sie haben einen Investor, der nicht nur in die Mannschaft, sondern auch in die Infrastruktur investiert hat. Sie waren schon kurz vor dem Aufstieg in die 3. Liga. Das ist eine Mannschaft mit guter Qualität."

Die beiden Trainer kennen sich privat

Auch seinen Trainerkollegen Carsten Rump kennt Breitenreiter schon lange. "Als ich bei Holstein Kiel gespielt habe, war er beim VfL Lübeck, da haben wir uns heiße Duelle geliefert. Wir haben auch privat ab und zu Zeit verbracht, weil wir gemeinsame Freunde haben", verriet der TSG-Coach. "Ich weiß, dass er ein Motivator und richtig guter Trainer ist, er wird seine Mannschaft bestens einstellen, deswegen dürfen wir uns auch nicht überraschen lassen. Es ist unsere Pflicht, in die nächste Runde einzuziehen."

Schließlich hat der Meistertrainer, der mit Zürich den Titel in der Schweiz holte, nun auch in der Heimat viel vor. "Die TSG hat sicherlich noch Luft, um auch mal weiter zu kommen als ins Viertelfinale. Da haben wir eine schöne Aufgabe vor uns, es diesmal besser zu machen." Breitenreiter selbst hatte vor 30 Jahren den DFB-Pokal gewonnen mit Hannover 96, das damals als erster Zweitligist triumphierte. "Der Pokal ein toller Wettbewerb, ich habe ihn 1992 gewonnen. Ich weiß, wie es ist, in Berlin zu sein und den Pokal in die Luft zu heben", so Breitenreiter, "das sind besondere Momente, aber dafür werden wir schon in Rödinghausen die nötige Konzentration brauchen."

Warum Kabak nicht beginnt

Verzichten muss die TSG beim Start auf vier Spieler: Neben Ihlas Bebou, Ermin Bicakcic (beide Knieprobleme) und Dennis Geiger (Aufbau nach Infekt) wird auch David Raum fehlen, dem zuletzt Wadenprobleme zu schaffen machten. Auch Neuzugang Ozan Kabak wird noch nicht in der Hoffenheimer Startelf stehen. "Ozan hat auf Schalke komplett die Vorbereitung mitgemacht, allerdings kam er dort nur 45 Minuten in einem Testspiel zum Einsatz. Er wird auf jeden Fall mitfahren, aber er ist noch zu kurz bei der Mannschaft, um von Beginn an zu spielen", erklärte Breitenreiter. "Andere Spieler auf dieser Position haben die gesamte Vorbereitung durchgezogen und unsere Art des Fußballs schon weitaus mehr verinnerlicht. Ich möchte ihm die Zeit geben, dass er nicht nach einer Woche schon verbrannt wird, sondern einen guten Start hinlegt, damit er uns in dieser Saison extrem helfen wird."

Am Mittwoch, in einem inoffiziellen Test gegen den Oberligisten Arminia Ludwigshausen, absolvierte Kabak seine ersten 90 Minuten - "er hat es sehr ordentlich gemacht", so Breitenreiter, dessen Mannschaft 9:0 gewann. "Die Jungs sind es gegen diesen Oberligisten sehr seriös angegangen, insofern wollen wir auch in Rödinghausen von der ersten Sekunde an zeigen, dass wir der Bundesligist sind."