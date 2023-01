Breitenreiter: "Ich habe es immer gehasst, gegen Brooks zu spielen"

Nur zwei Tage nach seiner Verpflichtung soll Innenverteidiger John Anthony Brooks am Samstag gleich gegen Gladbach seine speziellen Qualitäten einbringen.

Schon die erste Begegnung war wohl offenkundig beeindruckend. "Als er zu mir ins Büro kam, hatte er direkt ein Strahlen im Gesicht. Und ich auch, weil er sich ducken musste, um durch die Tür zu gehen", beschrieb André Breitenreiter seine Empfindungen, als John Anthony Brooks am Donnerstag seine auf 1,93 Meter verteilten 90 Kilogramm vor ihm aufbaute. Jene abschreckende Wirkung dieses Hünen hatte der 49-Jährige auch früher schon erdulden müssen. "Ich habe es immer gehasst auf meinen vorigen Stationen, gegen Wolfsburg und Brooks zu spielen, weil ich wusste, der köpft jeden Ball raus", erinnert sich Breitenreiter. Nun soll der wuchtige Innenverteidiger seine Vorzüge bei der TSG einbringen und der nach wie vor anfälligen Defensive zu mehr Halt und Sicherheit verhelfen.

"Körperlichkeit, Erfahrung, Stabilität"

"Bestimmt auch schon am Samstag", deutet Breitenreiter ein Blitzdebüt seines Neuzuganges an, zumal Abwehrchef Kevin Vogt (Oberschenkelprobleme) ebenso ausfällt wie der gelbgesperrte Kevin Akpoguma. "Körperlichkeit, Erfahrung, Stabilität, das sind Punkte, von denen wir länger wissen, dass wir sie benötigen", erklärt Breitenreiter, "gerade dann, wenn man wie wir immer gut in die Spiele reinkommt, den Gegner dominiert und in Führung geht, aber durch einen Fehler den Faden verliert. In diesen Phasen braucht man stabile, erfahrene Spieler, aber eben auch Körperlichkeit, um sich durchzusetzen, das alles bringt er mit."

"Er wird die Welt nicht alleine retten"

Allerdings ist der zuletzt bei Benfica Lissabon nur zweimal eingesetzte Brooks ein wenig aus der Übung. "Ja, er hat auch im letzten halben Jahr nicht so viel gespielt, aber ich glaube nicht, dass er Anlaufzeit benötigt, so wie er sich hier präsentiert hat. Er ist extrem präsent auf dem Trainingsplatz", versichert der Cheftrainer, um sogleich einzuschränken: "Er wird die Welt nicht alleine retten, dass sollte auch jedem bewusst sein. Wir alle müssen die Fehler minimieren, sonst wird es immer schwer, Spiele zu gewinnen, egal wer auf dem Platz steht."

Wie Stanley Nsoki ist auch Brooks ein Linksfüßer. "Er kann alle Positionen hinten bekleiden, wie auch Ozan Kabak als Rechtsfuß links spielen kann, erläutert Breitenreiter, "es können beide auch im Zentrum der Dreierkette spielen, da sind wir sehr variabel." Die dürfte dann am Samstag zum Rückrundenauftakt gegen Gladbach also mit Nsoki, Kabak und Brooks mit gleich drei robusten Zweikämpfern besetzt sein. Für Brooks wird es so oder so ein besonderer Tag, denn ausgerechnet an diesem Samstag feiert der gebürtige Berliner und frühere Herthaner seinen 30. Geburtstag. Und wie es ausschaut, sein Comeback in der Bundesliga, der 45-malige US-Nationalspieler käme zu seinem 217. Auftritt im Oberhaus. Von dessen Ausgang wird dann die allgemeine Feierlaune abhängen. "Erst brauchen wir einen Sieg, dann können wir alle feiern - aber erst dann", mahnt Breitenreiter. Der Erfolgsdruck wächst.

Verstärkung für den Angriff?

Unterdessen arbeitet die TSG weiter an der nächsten Verstärkung, wie bereits berichtet, soll mit dem Dänen Thomas Delaney (31) ein weiterer Ex-Bundesligaspieler (Bremen, Dortmund) mit Erfahrung geholt und vom FC Sevilla bis Sommer ausgeliehen werden. Aber auch das ist womöglich nicht der finale Zugang in diesem Winter, denn auch für den Angriff fahndet die TSG noch nach einer Verstärkung. "Wir sind in sehr intensiven Gesprächen, wir tauschen uns jeden Tag über den Kader aus, Verletzungen veranlassen dazu, vielleicht auch kurzfristige Maßnahmen zu ergreifen", so umschreibt es Breitenreiter. Mal sehen, wie diese Maßnahme heißen wird.