Breitenreiter: "Gegen solche Mannschaften reicht es noch nicht"

Nach gutem Start unter dem neuen Coach geraten die anvisierten internationalen Plätze außer Sicht.

Es ließ sich gut an unter dem neuen Trainer, der mit seiner kommunikativen und optimistischen Art eine echte Aufbruchstimmung erzeugte im Kraichgau, um die TSG nach zwei Jahren im tabellarischen Mittelmaß wieder ans obere Drittel der Liga heranzuführen. Doch nach 14 Spieltagen hat Hoffenheim die Realität eingeholt. Rang zehn und nun doch schon satte sieben Punkte Rückstand auf Platz sechs sind die statistischen Belege dafür, was die TSG gerade in den jüngsten beiden Partien erleben musste. "Gegen Mannschaften, die zu den top 16 Europas gehören, reicht es momentan noch nicht", muss Chefcoach André Breitenreiter derzeit ohne Umschweife anerkennen. "Wir haben auch eine Mannschaft mit hoher Qualität, aber es sind dann Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen, ob ich unter den Topteams Europas bin oder mich seit Jahren nicht international qualifiziere, weil ich auf Platz 11 und 9 lande. Das ist ein Teil der Realität, dem sind sich auch alle bewusst bei uns."

Baumann: "Hatten kaum Zugriff"

Sowohl gegen Leipzig als auch am Mittwochabend gegen die Eintracht war die TSG in der aktuellen Besetzung und Verfassung diesen Spitzenmannschaften nicht gewachsen, auch aus deren deutlich höheren Spielfrequenz und -belastung kann Hoffenheim kein Kapital schlagen. Immer wenn solche Gegner das Tempo anziehen und ernst machen, brennt es lichterloh. "Wir wurden nach einem eigentlich guten Start überrannt und hatten kaum Zugriff. Jeder Ball wurde gefährlich", registrierte Torhüter Oliver Baumann und Christoph Baumgartner staunte: "Frankfurt hat so viel Speed in der vorderen Reihe und individuelle Klasse auch mit Götze, sie spielen es extrem gut, dagegen haben wir kein Mittel gefunden, fast jede Situation nach vorne wurde gefährlich. Das war viel zu leicht für Frankfurt."

Breitenreiter Realist - aber auch Optimist

Natürlich fehlen Hoffenheim mit Ihlas Bebou, Munas Dabbur, Benjamin Hübner oder Grischa Prömel wichtige Säulen. Und natürlich gab es auch in Frankfurt kurze Phasen der Hoffnung, als Antreiber Ozan Kabak nach der Pause schnell den Anschluss zum 2:3 erzielte. Dennoch blieb die Erkenntnis, dass Frankfurt jederzeit Herr der Lage war und wenn nötig eben wieder aufs Gas drückte. "Ich kann das schon sehr gut einordnen, wir haben es gerade erfahren, welches die besten Mannschaften sind, die sind alle bei hundert Prozent und lassen nicht nach. Wir müssen einfach anerkennen, dass sie besser sind, mit denen können wir uns aktuell nicht messen, das ist die Realität", erkennt Breitenreiter, dessen Mannschaft vor der Partie noch die wenigsten Auswärtstore ligaweit kassiert hatte, "wir haben in vielen Spielen gut ausgesehen und stabil gestanden, aber wir sehen auch gegen Leipzig, Bayern oder Frankfurt, wenn Angreifer mit dieser Qualität und Wucht kommen, dann ist das schon ein anderes Level, wohin wir uns entwickeln wollen. Dann muss man das auch akzeptieren und seine Lehren draus ziehen."

Also weiter kleinere Brötchen backen und das Fernziel Europa abhaken? Keineswegs. "Wir dürfen das jetzt nicht emotional bewerten, sondern ganz sachlich angehen, auch ein Spiel nicht überbewerten", rät Baumann, "aber wir haben zu wenig Punkte aus den vergangenen Spielen geholt. Uns muss es gelingen, uns schneller zu entwickeln und besser werden. Aber wir dürfen jetzt nicht nervös werden, das wäre der größte Fehler." Auch Breitenreiter bleibt optimistisch. "Wir möchten natürlich am Samstag mit einem Erfolgserlebnis in die Pause gehen und dadurch auch eine gute Tabellenpositionierung erzielen", so der 49-Jährige, "es besteht ja auch die Möglichkeit, dass wir gewinnen, und dann sind wir auf einmal Siebter und alle sind glücklich."

Wir brauchen unsere beste Leistung an diesem Tag, dann können wir Wolfsburg zu Hause auch bezwingen, das nehmen wir uns vor. André Breitenreiter

Allerdings ist mit dem wiedererstarkten VfL Wolfsburg am Samstag wieder ein knackiger Gegner in Sinsheim zu Gast. "Auch Wolfsburg ist in einem sehr guten Lauf und auch in der Etattabelle weit über der TSG", weiß Breitenreiter, "wir brauchen unsere beste Leistung an diesem Tag, dann können wir Wolfsburg zu Hause auch bezwingen, das nehmen wir uns vor." Das wäre nicht nur für die Stimmungslage in der anstehenden WM-Pause wichtig, schließlich sind selbst die so schwach gestarteten Wolfsburger mittlerweile an den Hoffenheimern vorbeigezogen und um zwei Punkte und zwei Ränge besser platziert.