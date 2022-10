Breitenreiter erwägt eine Systemumstellung

Schon am elften Spieltag muss Hoffenheims Abwehrchef Kevin Vogt eine Gelbsperre absitzen. So könnte die TSG den Ausfall kompensieren.

Nach einem knappen Drittel der Saison zieht André Breitenreiter eine positive Zwischenbilanz seines Schaffens in Hoffenheim. "Die nackten Zahlen sagen Rang vier und Überwintern im Pokal, da können wir sehr zufrieden sein", so der Cheftrainer, "ich kann mir aber auch vorstellen, dass das nächste Woche ganz anders aussieht, sollten wir am Samstag gegen Bayern München nicht gewonnen haben und aufgrund der Enge in der Tabelle dann auf Platz neun stehen." Das Tabellenbild nehme er deshalb nicht so wichtig. "Wir sind in einer sehr guten Entwicklung, wie die Jungs spielen und auftreten, ist total überzeugend, wenn wir das beibehalten und die nächsten Schritte gehen, werden wir weiter gute Ergebnisse erzielen und uns auch oben in der Tabelle festsetzen können", ist sich Breitenreiter sicher, "wahrscheinlich haben wir sogar eher drei, vier Punkte liegengelassen, aber darüber diskutieren andere Mannschaften auch."

Auffällig ist die defensive Stabilität der TSG bislang, nach zehn Spielen sind erst zehn Gegentore verbucht, nur Tabellenführer Union Berlin (6) und der kommende Gegner Bayern München (8) haben noch weniger zugelassen.

Breitenreiter: "Die Grundordnung ist nicht das Allerwichtigste"

Ausgerechnet gegen den Titelverteidiger muss Breitenreiter aber seine Abwehrreihe verändern, weil sich Kevin Vogt auf Schalke bereits seine fünfte Gelbe Karte einhandelte und nun gesperrt zusehen muss. Nun stellt sich für das Trainerteam der TSG die Frage: Eine systemtreue Alternative oder eine alternative Systematik finden? Ohne den Kopf seiner bewährten Dreierkette denkt Breitenreiter auch über eine Änderung der Grundordnung nach. "Es gibt tatsächlich mehrere Varianten und Optionen. Wir wollen in erster Linie unseren Prinzipien treu bleiben. Die Grundordnung ist dabei nicht das Allerwichtigste", erläutert der 49-Jährige, "es gibt Optionen, die Position eins zu eins zu ersetzen, es gibt Möglichkeiten, auch auf Viererkette umzustellen, um noch einen Mann mehr ins Zentrum zu bringen, weil wir wissen, dass die Bayern viel und schnell durchs Zentrum spielen." Demnach könnte Hoffenheim auch in einem 4-4-2, einem 4-2-3-1, situativ womöglich gar in einem 4-3-3 auftreten.

"Da werden wir im Abschlusstraining unterschiedliche Varianten ausprobieren", so Breitenreiter, der sicherlich mit den verbliebenen Innenverteidigern Stanley Nsoki, Ozan Kabak, Kevin Akpoguma oder Eduardo Quaresma eine Dreierreihe bilden kann. In der Saisonvorbereitung hatte der TSG-Coach sogar mit dem passsicheren Routinier Sebastian Rudy auf dieser Position experimentiert nach dem Vorbild von Eintracht Frankfurts Makoto Hasebe. Man darf gespannt sein, wie Hoffenheim das am Samstag lösen wird. Systemunabhängig wollen es die Gastgebern mutig und initiativ angehen. "Wir wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und unseren Fußball auf den Platz bringen, das ist meistens unabhängig von der Grundordnung", verspricht Breitenreiter.