Breitenreiter: "Die Zeit des Redens ist vorbei"

Nach dem Fehlstart ins neue Fußballjahr und angesichts der bedrohlich nahen Abstiegszone soll sich im Kraichgau nicht nur der Ton verändern.

Nur einen einzigen Punkt von 18 möglichen hat die TSG zuletzt geholt und die Erfolglosigkeit auch mit in das neue Jahr geschleppt. Nun stehen in dieser englischen Woche gleich zwei Heimspiele hintereinander an, die die Wende bringen sollen. Doch die jüngsten vier Auftritte vor eigenem Publikum haben die Kraichgauer allesamt verloren, nun droht mit einer weiteren Pleite am Dienstagabend gegen Stuttgart (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ein neuer Negativrekord. Und obendrein würde der auf dem Relegationsplatz befindliche VfB dann sogar nach Punkten zu Hoffenheim aufschließen.

Angesichts der sich zuspitzenden Lage schlägt nun Cheftrainer André Breitenreiter andere Töne an. "Obwohl ich ein kommunikativer Trainer bin und die Kraft der Rhetorik schätze und für mich in Anspruch nehme, ist die Zeit des Redens vorbei - über internationale Plätze, über große Talente und das große Potenzial der TSG. Jetzt geht es ausschließlich um Taten", fordert der 49-Jährige, "für uns ist es ein richtungsweisendes Spiel, das wir nicht durch reden, sondern durch Taten gewinnen." Dazu seien alle gefordert, der Trainerstab, der Klub, die Mannschaft.

"Das ist keine Frage des Kopfes, sondern des Willens"

Vor allem die, weil sie zum wiederholten Mal eine Partie eigentlich im Griff hatte, aber dennoch mit 1:3 bei Union Berlin verlor. "Das Spiel war ein Spiegelbild dieser Saison in 90 Minuten - damit ist alles gesagt", erklärt Breitenreiter, "jeder hat gesehen, wie gut wir gestartet sind in der ersten Halbzeit, eine Mannschaft, die Union bestimmt hat, wir waren in allen Statistiken besser - aber wir haben das Spiel verloren, nur darum geht es. Das hatten wir schon häufig in dieser Saison, das muss besser werden, alle sind gefragt, nicht so viel zu reden, sondern Taten folgen zu lassen. Das ist keine Frage des Kopfes, sondern des Willens. Wir haben uns nicht gewehrt bei einfachen Standardgegentoren - so gewinnst du kein Bundesligaspiel, das muss jedem bewusst sein."

Zumal der Gegner schon länger im Bewusstsein des drohenden Abstiegs ist und alles in die Waagschale werfen wird. "Eine Mannschaft, die ihre Schwächen abgestellt hat", erkennt Breitenreiter, "sie sind deutlich aggressiver gegen den Ball, sie verteidigen hart, spielen mit Wille und Mentalität, da müssen wir gegenhalten."

"Ich bin nicht blind"

Es wird sehr interessant sein, ob die wankelmütigen Hoffenheimer das endlich mal konstant über die volle Distanz hinbekommen. Sonst droht die Verwicklung in den Abstiegskampf. "Ich bin nicht blind", versichert Breitenreiter, angesprochen aufs Tabellenbild, "und sehe auch, dass wir mit einer Niederlage gestartet sind, aber die war ja vermeidbar. Nichtsdestotrotz bewegen wir uns immer noch in der Hinrunde."

Ungewissheit herrscht in Hoffenheim auch in Personalfragen vor allem im Abwehrbereich. Sicher ist, dass Ozan Kabak gelbgesperrt aussetzen muss. Offen sind dagegen die Einsätze der angeschlagenen Kevin Vogt, Kevin Akpoguma und Dennis Geiger, da soll das Abschlusstraining finale Eindrücke liefern.