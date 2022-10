Breitenreiter: "Die Kölner sind völlig unverschuldet in eine Notsituation geraten"

Die DFL muss entscheiden, ob die Partie zwischen dem 1. FC Köln und der TSG Hoffenheim wie geplant am Sonntagabend stattfindet oder später nachgeholt wird.

Während TSG-Trainer André Breitenreiter die übliche Spieltags-Pressekonferenz zwei Tage vor der Partie abhielt, bereitete sich der kommende Gegner gerade noch auf ein Europapokalspiel vor. Natürlich drehte sich zunächst alles um die vom 1. FC Köln erhoffte Verlegung des Bundesligaspiels, weil ihre Partie in der Conference League beim 1. FC Slovacko am Donnerstagabend wegen zu starken Nebels hatte abgebrochen werden müssen. Erst an diesem Freitag um 13 Uhr wird dieses Spiel fortgesetzt.

Manager Rosen "sehr proaktiv und initiativ"

Einer Verlegung stünde Hoffenheim jedenfalls offen gegenüber erklärte Breitenreiter. "Ich persönlich hatte keinen Kontakt, aber wir können festhalten, dass die TSG, insbesondere Alexander Rosen, sehr proaktiv und initiativ gewesen ist und sich mit Christian Keller ausgetauscht hat. Genauso mit der DFL."

Wenn es zu einer Verlegung kommen sollte, sind wir gerne bereit. André Breitenreiter

Noch am Donnerstagabend hatte Hoffenheims Manager Kontakt aufgenommen mit seinem Kölner Kollegen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. "Die Kölner sind völlig unverschuldet in eine Notsituation geraten, das Spiel wurde aufgrund von Nebel verlegt, da kann kein Mensch etwas dafür", so Breitenreiter, "und weil wir alle möchten, dass der Wettkampf fair abläuft, sind wir völlig kooperativ und haben absolutes Verständnis für diese Ausnahmesituation. Wenn es zu einer Verlegung kommen sollte, sind wir gerne bereit. Der richtige Termin muss gefunden werden."

Immer noch mehr als 48 Stunden zwischen beiden Spielen

Das ist auch insofern eine bemerkenswerte Haltung, weil vor zwei Jahren ein Antrag der TSG auf eine Verlegung um 24 Stunden von der DFL abgelehnt worden war. Seinerzeit war das Heimspiel gegen Stuttgart betroffen, auch der VfB hatte sich kooperativ gezeigt. Dennoch musste die Partie wie geplant am Samstag und nicht wie erhofft erst sonntags stattfinden, die DFL verwies auf die geltenden Statuten.

Allerdings vor einem anderen Hintergrund. Damals hatte eine Corona-Welle die TSG erfasst und Hoffenheim erhoffte sich, durch die Verlegung, noch den einen oder anderen Spieler aus der Quarantäne und einen Tag mehr Vorbereitung zu bekommen. Auch diesmal lassen die Statuten der DFL eigentlich wenig Spielraum, da trotz der Verlegung zwischen der Partie in Slovacko und der gegen Hoffenheim am Sonntagabend um 19.30 Uhr immer noch mehr als 48 Stunden liegen. "Aber ich bin kein Experte, was das in Sachen Stadionkapazität, mit Sicherheitsdienst und allen weiteren Themen auf sich hat", so Breitenreiter.

Es muss schleunigst geprüft werden, ob die Partie einen Tag später würde stattfinden können, erst im kommenden Jahr nachgeholt werden müsste oder wie geplant angepfiffen wird. Nun also ist die DFL am Zug, es braucht eine zügige Entscheidung.