Breitenreiter bestätigt: Posch vor Wechsel

Noch ist der Wechsel von Stefan Posch zum FC Bologna nicht offiziell. Doch auf der Spieltags-Pressekonferenz der TSG Hoffenheim bestätigte Trainer Andre Breitenreiter, dass der Österreicher vor einem Transfer steht.

"Momentan ist Stefan Posch nicht hier, er befindet sich auf dem Weg zu einem anderen Klub. Sehr wahrscheinlich wird heute ein Wechsel bekanntgegeben", sagte der 48-Jährige auf die Frage des kicker, ob Posch denn die Reise zu Borussia Dortmund mit antreten werde. Dort sind die Kraichgauer am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gefordert. Sehr wahrscheinlich also ohne Posch, um den sich der FC Bologna bemüht. Ein Leihgeschäft mit einer Kaufoption respektive einer Kaufpflicht soll im Raum und kurz bevorstehen.

Bei der TSG wird man diesen Abgang verschmerzen können, zumal sich die defensive Dreierreihe um Ozan Kabak, Kevin Vogt und Kevin Akpoguma zuletzt mit Ausnahme der Anfangsphase gegen den VfL Bochum (3:2) sattelfest präsentierte. Klar ist aber auch für Breitenreiter, dass es trotz des Abgangs von Superstar Erling Haaland gerade für die Abwehr eine Herausforderung wird, den BVB zu stoppen. Aggressives Nach-vorne-Verteidigen lautet die Marschroute in Westfalen. Breitenreiter erwartet "viele Dribblings. Das ist eine Mannschaft, die schnell spielt, im letzten Drittel die Schnittstellen sucht und findet und immer wieder tief geht". Durch den Haaland-Weggang habe sich am grundlegenden Stil des Kontrahenten nichts geändert: "Der BVB hat sich mit Modeste sehr gut verstärkt, Tony hat sehr erfolgreich gespielt in den vergangenen Jahren. Ihre Prinzipien sind gleichgeblieben, auch wenn sie versuchen, ihn etwas anders als Haaland in Szene zu setzen. Aber er ist wie Haaland auch ein Zielspieler."

Personell ändern im Vergleich zur Vorwoche dürfte sich beim Bundesligavierten wenig bis nichts, zumal Breitenreiter mit Ausnahme der langfristig fehlenden Benjamin Hübner, Ihlas Bebou, Ermin Bicakcic und Philipp Pentke aus dem Vollen schöpfen kann. Und auch große Rochaden im Kader wird es in den letzten Stunden der offenen Transferperiode nicht geben, sagt der Coach: "Man sollte im Fußball niemals nie sagen, kein Mensch weiß, was bis 18 Uhr passiert. Aber ich war vor sechs Wochen zufrieden mit dem Kader und bin es auch heute. Ich glaube nicht, dass sich bei Zugängen noch etwas tun wird. Bei Abgängen ist vielleicht noch die ein oder andere Personalie offen." Beispielsweise die Personalie Posch, wenngleich alles für einen Wechsel nach Bologna spricht.